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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7743774477457746

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:37

  барабашов написав:airmax78
А ваш дворец со скрытыми плинтусами расположен в Шевченковском р-не, и теперь вы в растерянности шо будет с ценой прелести в то время, когда пора всё продавать и сдёргивать на родину мУха дышать свежим воздухом и тратить накопленные мегаУ.Е.?

Ага. При такой убыли населения мне станцию метро давно обещанную могут так и не открыть. А я поверил и губу уже раскатал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:42

  hume написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.

Вы ремонт доделали?
На продажу свою прелесть выставили?

В общем получилось так, я его долелал месяцев 8 назад. Получилось, при одинаковых вводных с прошлыми ремонтами, +20% удачно сразу сдал, решил центр не продавать. А теперь самое интересное - не могу не сдать опять за ту же цену, и даже чуть чуть просел по цене. Возможно лето, а возможно прибавилось новых объектов. При этом за время простоя центра я пересдал 2 квартиры в спальниках.

Меня по квартирам с модными МОПами на Печерске постоянно прозванивают рылы, говорят есть реальные клиенты с бюджетами немного выше, чем я сейчас сдаю.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:45

  Унуноктий написав:ві видели смертность по киеву за апрель? http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Через пол года на рынок ввалит спадщина.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:47

  UA написав:
  Унуноктий написав:ві видели смертность по киеву за апрель? http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Через пол года на рынок ввалит спадщина.

не все же умершие одинокие пенсы были.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:53

Вестник Модных МОПов

Пишут это был дом полностью под аренду.

https://www.youtube.com/watch?v=Q88SrqiAmxE

https://www.dw.com/ru/bliz-majami-chast ... a-58036945
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:54

  vitaliian написав:
  UA написав:
  Унуноктий написав:ві видели смертность по киеву за апрель? http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1127&lang=1

Через пол года на рынок ввалит спадщина.

не все же умершие одинокие пенсы были.

Ну дайте зРадио поддержать :mrgreen:
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