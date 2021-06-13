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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:37
барабашов написав:airmax78
А ваш дворец со скрытыми плинтусами расположен в Шевченковском р-не, и теперь вы в растерянности шо будет с ценой прелести в то время, когда пора всё продавать и сдёргивать на родину мУха дышать свежим воздухом и тратить накопленные мегаУ.Е.?
Ага. При такой убыли населения мне станцию метро давно обещанную могут так и не открыть. А я поверил и губу уже раскатал.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:42
hume написав: UA написав: airmax78 написав:
Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.
Вы ремонт доделали?
На продажу свою прелесть выставили?
В общем получилось так, я его долелал месяцев 8 назад. Получилось, при одинаковых вводных с прошлыми ремонтами, +20% удачно сразу сдал, решил центр не продавать. А теперь самое интересное - не могу не сдать опять за ту же цену, и даже чуть чуть просел по цене. Возможно лето, а возможно прибавилось новых объектов. При этом за время простоя центра я пересдал 2 квартиры в спальниках.
Меня по квартирам с модными МОПами на Печерске постоянно прозванивают рылы, говорят есть реальные клиенты с бюджетами немного выше, чем я сейчас сдаю.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:45
Через пол года на рынок ввалит спадщина.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:47
UA написав:
Через пол года на рынок ввалит спадщина.
не все же умершие одинокие пенсы были.
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:53
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:54
vitaliian написав: UA написав:
Через пол года на рынок ввалит спадщина.
не все же умершие одинокие пенсы были.
Ну дайте зРадио поддержать
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