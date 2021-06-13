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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7744774577467747

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:23

  Анна Максимова написав:Вітаю) Написала огляд про ціни на оренду квартир на морі в Україні, може вам стане у нагоді інформація, для порівняння, наприклад) Гарних вихідних! https://finance.ua/ua/saving/kvartiry-u ... ut-deshevo

В клубному комплексі Променад, на бульварі Золотий Берег, 33, багато пропозицій на житло – від 800 до 1500 грн/доба за квартиру.
когда то Променад продавал свои апартаменты по 20 куе. место неудобное - далеко от центра.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 25 чер, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:24

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.
представьте вы пересичный с доходом 500-700 уе, вы бы купили в том доме квартиру за 100 зарплат (8 лет работы)? Жильё которое уже не соответствует никаким стандартам. Как москвич или волга...

А как же Локация Локация и ещё раз Локация?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:25

vitaliian Дякую, цікаво. Там дуже багато пропозицій. І буває, що декілька квартир від одного хазяїна. Всі +- зі схожим ремонтом. Цікаво, як протягом року в них з арендою, а не тільки влітку.
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:27

  UA написав:
  vitaliian написав:
  Faceless написав:Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.
представьте вы пересичный с доходом 500-700 уе, вы бы купили в том доме квартиру за 100 зарплат (8 лет работы)? Жильё которое уже не соответствует никаким стандартам. Как москвич или волга...

А как же Локация Локация и ещё раз Локация?

и что, жить в канализационном колодце ради локации?
  Анна Максимова написав:Цікаво, як протягом року в них з арендою, а не тільки влітку.
в Затоке и Одессе- никак, там вся аренда сезонная. Одесса еще на новый год и майские сдаётся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:42

  Faceless написав:
  Прохожий написав:сегодня закрыта сделка
оболонь, конец ГС, 3к бабушатник с ремонтом из 80х
65куе на руки
спадщина)

А метраж не подскажете?
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.

Новое слишком дорого или уставшее слишком дешево?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:51

  Faceless написав:
  Прохожий написав:сегодня закрыта сделка
оболонь, конец ГС, 3к бабушатник с ремонтом из 80х
65куе на руки
спадщина)

А метраж не подскажете?
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.

Да на Оболони вроде пропасти нет, много промежуточных вариантов. Есть и примитивные корбки 70-х, спецпроекты 80-=, улучшенная панель 80-х 90-х АППС Люкс :) , первые монолиты 90-х, "укр.кирпич". За чешку или даже бпску 65к еще щедрая цена.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:
  Прохожий написав:сегодня закрыта сделка
оболонь, конец ГС, 3к бабушатник с ремонтом из 80х
65куе на руки
спадщина)

А метраж не подскажете?
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.

Новое слишком дорого или уставшее слишком дешево?


Это зависит от того, что продаете и что покупаете
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:55

Зацените ремонт от модного (в прошлом) дизайнера.

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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:04

  UA написав:Зацените ремонт от модного (в прошлом) дизайнера.

https://100realty.ua/uk/object/375694236

Имя в студию! Художника местами некому было остановить.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:05

  Faceless написав:
  Прохожий написав:сегодня закрыта сделка
оболонь, конец ГС, 3к бабушатник с ремонтом из 80х
65куе на руки
спадщина)

А метраж не подскажете?
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.

вроде чешка
+-65м2
не 1й этаж
на мой взгляд чтобы ее привести в чувство без изысков ремонт выйдет мин 40куе)
вот отсюда и пропасть...
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