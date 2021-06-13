Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:23
В клубному комплексі Променад, на бульварі Золотий Берег, 33, багато пропозицій на житло – від 800 до 1500 грн/доба за квартиру.
когда то Променад продавал свои апартаменты по 20 куе. место неудобное - далеко от центра.
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vitaliian
в П'ят 25 чер, 2021 18:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:24
vitaliian написав: Faceless написав:
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.
представьте вы пересичный с доходом 500-700 уе, вы бы купили в том доме квартиру за 100 зарплат (8 лет работы)? Жильё которое уже не соответствует никаким стандартам. Как москвич или волга...
А как же Локация Локация и ещё раз Локация?
UA
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:25
vitaliian Дякую, цікаво. Там дуже багато пропозицій. І буває, що декілька квартир від одного хазяїна. Всі +- зі схожим ремонтом. Цікаво, як протягом року в них з арендою, а не тільки влітку.
Анна Максимова
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:27
UA написав: vitaliian написав: Faceless написав:
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.
представьте вы пересичный с доходом 500-700 уе, вы бы купили в том доме квартиру за 100 зарплат (8 лет работы)? Жильё которое уже не соответствует никаким стандартам. Как москвич или волга...
А как же Локация Локация и ещё раз Локация?
и что, жить в канализационном колодце ради локации?
Анна Максимова написав:
Цікаво, як протягом року в них з арендою, а не тільки влітку.
в Затоке и Одессе- никак, там вся аренда сезонная. Одесса еще на новый год и майские сдаётся.
vitaliian
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:42
Faceless написав: Прохожий написав:
сегодня закрыта сделка
оболонь, конец ГС, 3к бабушатник с ремонтом из 80х
65куе на руки
спадщина)
А метраж не подскажете?
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.
Новое слишком дорого или уставшее слишком дешево?
UA
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:51
Faceless написав: Прохожий написав:
сегодня закрыта сделка
оболонь, конец ГС, 3к бабушатник с ремонтом из 80х
65куе на руки
спадщина)
А метраж не подскажете?
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.
Да на Оболони вроде пропасти нет, много промежуточных вариантов. Есть и примитивные корбки 70-х, спецпроекты 80-=, улучшенная панель 80-х 90-х АППС Люкс
, первые монолиты 90-х, "укр.кирпич". За чешку или даже бпску 65к еще щедрая цена.
fox767676
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:06
UA написав: Faceless написав: Прохожий написав:
сегодня закрыта сделка
оболонь, конец ГС, 3к бабушатник с ремонтом из 80х
65куе на руки
спадщина)
А метраж не подскажете?
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.
Новое слишком дорого или уставшее слишком дешево?
Это зависит от того, что продаете и что покупаете
Faceless
Модератор
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:55
Зацените ремонт от модного (в прошлом) дизайнера.
https://100realty.ua/uk/object/375694236
UA
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:04
Имя в студию! Художника местами некому было остановить.
airmax78
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:05
Faceless написав: Прохожий написав:
сегодня закрыта сделка
оболонь, конец ГС, 3к бабушатник с ремонтом из 80х
65куе на руки
спадщина)
А метраж не подскажете?
Таки просто пропасть между новым и уставшей вторичкой.
вроде чешка
+-65м2
не 1й этаж
на мой взгляд чтобы ее привести в чувство без изысков ремонт выйдет мин 40куе)
вот отсюда и пропасть...
Прохожий
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