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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7746774777487749>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:02

  UA написав:Зацените ремонт от модного (в прошлом) дизайнера.

https://100realty.ua/uk/object/375694236

меньше 100 000, хорошая цена
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:27

  UA написав:Зацените ремонт от модного (в прошлом) дизайнера.

https://100realty.ua/uk/object/375694236


И камины, и аквариумы, и террариумы.. сколько ж этот ремонт тогда потянул?

Попадался такой вариант, думаю ремонт +- тех годов, запало в душу, элементы цвета венге поменяла бы на что-то другое, но и они там хорошо смотрятся)


https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-kvartira-kiev-pecherskiy-17515504.html?r_audience=partners_buyers&r_campaign=feed_cpc&r_medium=feed&r_source=lun.ua&utm_campaign=external_rank_1&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=374938798
Genie
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:18

Вчера пообщался со знакомым рылом.
Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи.
Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде.
Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской.
464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х.
Вот такие вести с полей.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:23

  antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом.
Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи.
Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде.
Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской.
464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х.
Вот такие вести с полей.

Нашли кому верить. Есть график домика - там +5% (или сколько? Я, если честно, не смотрел) - вот это и весь рост. На том стояли и стоять будем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:27

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом.
Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи.
Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде.
Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской.
464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х.
Вот такие вести с полей.

Нашли кому верить. Есть график домика - там +5% (или сколько? Я, если честно, не смотрел) - вот это и весь рост. На том стояли и стоять будем.

Шоб стояло i моглося. Будьмо!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом.
Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи.
Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде.
Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской.
464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х.
Вот такие вести с полей.


Угу, "совкошлак - только вниз", это тот пункт в котором в этой ветке сходились и обвалисты-алармисты и оптимисты-любители модных мопов
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:34

  fox767676 написав:
  antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом.
Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи.
Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде.
Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской.
464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х.
Вот такие вести с полей.


Угу, "совкошлак - только вниз", это тот пункт в котором в этой ветке сходились и обвалисты-алармисты и оптимисты-любители модных мопов

Уну, сравните во сколько раз выросли мопы и на сколько вырос совкошлак. Ну очевидно же кто тянет за собой цены на совкошлак. Когда ценники на мопы становятся абсурдными, невольно потребители начинают оглядываться на достояние совка. Спрос растёт и там тоже начинают расти цены. Но драйвер этого роста - обезумевшие цены на мопы. И ничего больше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Уну, сравните во сколько раз выросли мопы и на сколько вырос совкошлак.


Ну сравните. Я сравнивал по левобережному массиву - типовое советское, совмины, укр кирпич 00х + 20-30% за 2 года. Новостройки с рассрочкой (тем более кановские с 7-летней) в рассчет не беру,
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/766498728/v ... ii-v-kieve

Ещё одну выставили по 95к после строителей. Похоже, это теперь средняя цена доя 2к. Готовятся красиво рухнуть от уровней МХЗ осенью
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:01

Ох и шума наделает этот шкаф, когда упадет. Прошлый пузырь хотя бы ростом доходов сопровождался...

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zРадио
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