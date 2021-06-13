Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вчера пообщался со знакомым рылом. Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи. Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде. Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской. 464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х. Вот такие вести с полей.
antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом. Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи. Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде. Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской. 464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х. Вот такие вести с полей.
Нашли кому верить. Есть график домика - там +5% (или сколько? Я, если честно, не смотрел) - вот это и весь рост. На том стояли и стоять будем.
antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом. Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи. Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде. Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской. 464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х. Вот такие вести с полей.
Нашли кому верить. Есть график домика - там +5% (или сколько? Я, если честно, не смотрел) - вот это и весь рост. На том стояли и стоять будем.
antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом. Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи. Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде. Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской. 464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х. Вот такие вести с полей.
Угу, "совкошлак - только вниз", это тот пункт в котором в этой ветке сходились и обвалисты-алармисты и оптимисты-любители модных мопов
antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом. Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи. Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде. Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской. 464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х. Вот такие вести с полей.
Угу, "совкошлак - только вниз", это тот пункт в котором в этой ветке сходились и обвалисты-алармисты и оптимисты-любители модных мопов
Уну, сравните во сколько раз выросли мопы и на сколько вырос совкошлак. Ну очевидно же кто тянет за собой цены на совкошлак. Когда ценники на мопы становятся абсурдными, невольно потребители начинают оглядываться на достояние совка. Спрос растёт и там тоже начинают расти цены. Но драйвер этого роста - обезумевшие цены на мопы. И ничего больше.