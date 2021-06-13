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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7746774777487749

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:07

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/766498728/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-71-kv-m-evgenia-sverstuka-ulica-4-vozle-metro-levobereznaa-v-raione-dneprovskii-v-kieve

Ещё одну выставили по 95к после строителей. Похоже, это теперь средняя цена доя 2к. Готовятся красиво рухнуть от уровней МХЗ осенью


Ну это первая очередь, судя по виду. Кто впрыгнул в 2017 по 800-850 - молодец
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:16

Народ, а це той Кухар, який топив за ріст всього і вся?


Чи тих Кухарів в Україні, як собак?
change_pm
 
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  #<1 ... 7746774777487749
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