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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:07
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/766498728/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-71-kv-m-evgenia-sverstuka-ulica-4-vozle-metro-levobereznaa-v-raione-dneprovskii-v-kieve
Ещё одну выставили по 95к после строителей. Похоже, это теперь средняя цена доя 2к. Готовятся красиво рухнуть от уровней МХЗ осенью
Ну это первая очередь, судя по виду. Кто впрыгнул в 2017 по 800-850 - молодец
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:16
Народ, а це той Кухар, який топив за ріст всього і вся?
Чи тих Кухарів в Україні, як собак?
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