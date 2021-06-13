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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:07
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/766498728/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-71-kv-m-evgenia-sverstuka-ulica-4-vozle-metro-levobereznaa-v-raione-dneprovskii-v-kieve
Ещё одну выставили по 95к после строителей. Похоже, это теперь средняя цена доя 2к. Готовятся красиво рухнуть от уровней МХЗ осенью
Ну это первая очередь, судя по виду. Кто впрыгнул в 2017 по 800-850 - молодец
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fox767676
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:16
Народ, а це той Кухар, який топив за ріст всього і вся?
Чи тих Кухарів в Україні, як собак?
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change_pm
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:32
change_pm написав:
Народ, а це той Кухар, який топив за ріст всього і вся?
Чи тих Кухарів в Україні, як собак?
Другой. Каждая кухар(ка) может управлять государством (с)
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zРадио
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:35
change_pm Нет, "правильный" Кухар этот -
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striped
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Додано: Суб 26 чер, 2021 12:53
striped написав:change_pm
Нет, "правильный" Кухар этот -
Мне всегда нравится его высказывания о начале 8-летнего цикла неудержимого роста экономики
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BIGor
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:06
zРадио написав:
Другой
change_pm написав:
Народ, а це той Кухар, який топив за ріст всього і вся?
Чи тих Кухарів в Україні, як собак?
. Каждая кухар(ка) может управлять государством (с)
Ага, ясно...
Мені той, що я запостив сподобався, бо як і я .опоголіст
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change_pm
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:08
BIGor написав: striped написав:change_pm
Нет, "правильный" Кухар этот -
Мне всегда нравится его высказывания о начале 8-летнего цикла неудержимого роста экономики
Ясно, друзяки!
Цей Кухар неприкритий оптиміст.... цікаво, що споживає
Я собі таке теж хочу
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change_pm
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12
https://news.finance.ua/ua/news/-/49540 ... 30-prognoz
Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз
Я так розумію, комусь не вистарчає на макаруни...
треба піднімати комуналку!!!
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change_pm
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Додано: Суб 26 чер, 2021 13:49
fox767676 написав: airmax78 написав:
Уну, сравните во сколько раз выросли мопы и на сколько вырос совкошлак.
Ну сравните. Я сравнивал по левобережному массиву - типовое советское, совмины, укр кирпич 00х + 20-30% за 2 года. Новостройки с рассрочкой (тем более кановские с 7-летней) в рассчет не беру,
На Автограф рассрочку, вроде, никто не давал.
Почему сразу Автограф? Потому что модные мопы на ЛБ можно посчитать по пальцам одной руки.
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airmax78
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