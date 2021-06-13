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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7746774777487749

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 101
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
38
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 10:07

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/766498728/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodau-2k-kvartiru-71-kv-m-evgenia-sverstuka-ulica-4-vozle-metro-levobereznaa-v-raione-dneprovskii-v-kieve

Ещё одну выставили по 95к после строителей. Похоже, это теперь средняя цена доя 2к. Готовятся красиво рухнуть от уровней МХЗ осенью


Ну это первая очередь, судя по виду. Кто впрыгнул в 2017 по 800-850 - молодец
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:16

Народ, а це той Кухар, який топив за ріст всього і вся?


Чи тих Кухарів в Україні, як собак?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:32

  change_pm написав:Народ, а це той Кухар, який топив за ріст всього і вся?
Чи тих Кухарів в Україні, як собак?


Другой. Каждая кухар(ка) может управлять государством (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:35

change_pm Нет, "правильный" Кухар этот -
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 12:53

  striped написав:change_pm Нет, "правильный" Кухар этот -

Мне всегда нравится его высказывания о начале 8-летнего цикла неудержимого роста экономики :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:06

  zРадио написав:
  change_pm написав:Народ, а це той Кухар, який топив за ріст всього і вся?
Чи тих Кухарів в Україні, як собак?


Другой. Каждая кухар(ка) может управлять государством (с)

Ага, ясно...

Мені той, що я запостив сподобався, бо як і я .опоголіст :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:08

  BIGor написав:
  striped написав:change_pm Нет, "правильный" Кухар этот -

Мне всегда нравится его высказывания о начале 8-летнего цикла неудержимого роста экономики :D

Ясно, друзяки!

Цей Кухар неприкритий оптиміст.... цікаво, що споживає :?:
Я собі таке теж хочу 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:12

Оце так позитивні новини!!! )))

Комунальні тарифи зростатимуть щороку мінімум на 25-30% — прогноз

https://news.finance.ua/ua/news/-/49540 ... 30-prognoz

Я так розумію, комусь не вистарчає на макаруни... :mrgreen:
треба піднімати комуналку!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 13:49

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Уну, сравните во сколько раз выросли мопы и на сколько вырос совкошлак.


Ну сравните. Я сравнивал по левобережному массиву - типовое советское, совмины, укр кирпич 00х + 20-30% за 2 года. Новостройки с рассрочкой (тем более кановские с 7-летней) в рассчет не беру,

На Автограф рассрочку, вроде, никто не давал.
Почему сразу Автограф? Потому что модные мопы на ЛБ можно посчитать по пальцам одной руки.
airmax78
 
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  #<1 ... 7746774777487749
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