Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что распродал всю недвижимость и теперь переезжает в домик за 50 тысяч долларов. Он арендует его у космической компании SpaceX.
Об этом он рассказал в Twitter.
Так, новый дом бизнесмена состоит из блоков быстровозводимого жилья, а его площадь составляет 37 квадратных метров. Маск уже назвал это "основным и единственным" своим домом.
"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", - рассказал он
Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что распродал всю недвижимость и теперь переезжает в домик за 50 тысяч долларов. Он арендует его у космической компании SpaceX.
Об этом он рассказал в Twitter.
Так, новый дом бизнесмена состоит из блоков быстровозводимого жилья, а его площадь составляет 37 квадратных метров. Маск уже назвал это "основным и единственным" своим домом.
"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", - рассказал он
что то знает...
схоже друх Маск таки зібрався на Марс з уан вей тікет...
Попередньо полюбивши вкладників в біток і додж, залишилось ще полюбити теслоходлерів