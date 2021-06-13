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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7747774877497750

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что распродал всю недвижимость и теперь переезжает в домик за 50 тысяч долларов. Он арендует его у космической компании SpaceX.

Об этом он рассказал в Twitter.

Так, новый дом бизнесмена состоит из блоков быстровозводимого жилья, а его площадь составляет 37 квадратных метров. Маск уже назвал это "основным и единственным" своим домом.

"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", - рассказал он
что то знает...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:01

  vitaliian написав:
Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что распродал всю недвижимость и теперь переезжает в домик за 50 тысяч долларов. Он арендует его у космической компании SpaceX.

Об этом он рассказал в Twitter.

Так, новый дом бизнесмена состоит из блоков быстровозводимого жилья, а его площадь составляет 37 квадратных метров. Маск уже назвал это "основным и единственным" своим домом.

"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", - рассказал он
что то знает...

схоже друх Маск таки зібрався на Марс з уан вей тікет...

Попередньо полюбивши вкладників в біток і додж, залишилось ще полюбити теслоходлерів :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:18

  zРадио написав:Ох и шума наделает этот шкаф, когда упадет. Прошлый пузырь хотя бы ростом доходов сопровождался...

Зображення


Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.
это сша
vitaliian
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