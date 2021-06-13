Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что распродал всю недвижимость и теперь переезжает в домик за 50 тысяч долларов. Он арендует его у космической компании SpaceX.
Об этом он рассказал в Twitter.
Так, новый дом бизнесмена состоит из блоков быстровозводимого жилья, а его площадь составляет 37 квадратных метров. Маск уже назвал это "основным и единственным" своим домом.
"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", - рассказал он
Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что распродал всю недвижимость и теперь переезжает в домик за 50 тысяч долларов. Он арендует его у космической компании SpaceX.
Об этом он рассказал в Twitter.
Так, новый дом бизнесмена состоит из блоков быстровозводимого жилья, а его площадь составляет 37 квадратных метров. Маск уже назвал это "основным и единственным" своим домом.
"Мой основной дом - это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на Starbase, который я арендую у SpaceX. Это довольно круто", - рассказал он
что то знает...
схоже друх Маск таки зібрався на Марс з уан вей тікет...
Попередньо полюбивши вкладників в біток і додж, залишилось ще полюбити теслоходлерів
Первый написав:Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.
OMG, а я думал, что хоть это можно не сопровождать развернутым комментарием...
На графике не Киев, а США, и не цены, а их потребительское восприятие. Чем выше индекс, тем больше людей считают покупку недвижимости (домов) плохой идеей. Рост цены, не подкрепленный ростом платежеспособности, неизбежно отрезает от рынка все бОльшую долю покупателей, оставляя на нем лишь иррациональный спрос. Это т.н. FOMO (fear of missing out, страх не успеть заскочить в последний вагон уходящего поезда). Исторический рекорд индекса в моменте говорит о наименьшем осмысленном интересе к покупке.
Такое, к слову, отмечается не только на рынке недвижимости. Даже цены битков на страховых аукционах спекулятивно выросли. Нынешний шорт доллара - это мать всех пузырей. Есть у меня уверенность, что большинство покупателей в ближайшие годы останутся в дураках. Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Первый написав:Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.
OMG, а я думал, что хоть это можно не сопровождать развернутым комментарием...
На графике не Киев, а США, и не цены, а их потребительское восприятие. Чем выше индекс, тем больше людей считают покупку недвижимости (домов) плохой идеей. Рост цены, не подкрепленный ростом платежеспособности, неизбежно отрезает от рынка все бОльшую долю покупателей, оставляя на нем лишь иррациональный спрос. Это т.н. FOMO (fear of missing out, страх не успеть заскочить в последний вагон уходящего поезда). Исторический рекорд индекса в моменте говорит о наименьшем осмысленном интересе к покупке.
Такое, к слову, отмечается не только на рынке недвижимости. Даже цены битков на страховых аукционах спекулятивно выросли. Нынешний шорт доллара - это мать всех пузырей. Есть у меня уверенность, что большинство покупателей в ближайшие годы останутся в дураках. Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так як де тебе зрозуміти? Виходить що Ти в одному реченні порівнюєш доходи в Україні і споживче сприйняття в США.
Порівняв тепле з м’яким і зробив висновок що солоне. Аналітек від бога
Зи. Щодо зарплати. Може подивишся на зп в Києві в 2008 і 2021? Цікаво, як змінилася, на скільки впала.
antey1969 написав:Вчера пообщался со знакомым рылом. Говорит, все за год на РН конкретно поднялось по цене продажи. Отметил, что за 35 проблематично стало найти однокомнатную на вторичке в старом фонде. Последняя его продажа была трешка в пяти минутах ходьбы от Лесной и Черниговской. 464 серия, смежно-раздельная 64 м2 ушла в апреле за 60. Состояние - ремонт 90-х. Вот такие вести с полей.
Угу, "совкошлак - только вниз", это тот пункт в котором в этой ветке сходились и обвалисты-алармисты и оптимисты-любители модных мопов
Уну, сравните во сколько раз выросли мопы и на сколько вырос совкошлак. Ну очевидно же кто тянет за собой цены на совкошлак. Когда ценники на мопы становятся абсурдными, невольно потребители начинают оглядываться на достояние совка. Спрос растёт и там тоже начинают расти цены. Но драйвер этого роста - обезумевшие цены на мопы. И ничего больше.
А на какой цифре за метр цена на модные МОПы становится абсурдной и вызывает у модных потребителей смузи, Зары с IKEA, битых Тесл и 12го АйпонаСуперПро желание свить гнёздышко в панельке с обисцяным лифтом и кухонькой в шесть-сэм кв.м.? Пусть и на Антоновича. И трёха за метр Тетриса там или ЦП без ремонта - это ещё не абсурд, а надо брать?
fox767676 написав: Угу, "совкошлак - только вниз", это тот пункт в котором в этой ветке сходились и обвалисты-алармисты и оптимисты-любители модных мопов
Уну, сравните во сколько раз выросли мопы и на сколько вырос совкошлак. Ну очевидно же кто тянет за собой цены на совкошлак. Когда ценники на мопы становятся абсурдными, невольно потребители начинают оглядываться на достояние совка. Спрос растёт и там тоже начинают расти цены. Но драйвер этого роста - обезумевшие цены на мопы. И ничего больше.
А на какой цифре за метр цена на модные МОПы становится абсурдной и вызывает у модных потребителей смузи, Зары с IKEA, битых Тесл и 12го АйпонаСуперПро желание свить гнёздышко в панельке с обисцяным лифтом и кухонькой в шесть-сэм кв.м.? Пусть и на Антоновича. И трёха за метр Тетрича там или ЦП без ремонта - это ещё не абсурд а надо брать?
Имхо "модные потребителей смузи, Зары с IKEA, битых Тесл и 12го АйпонаСуперПро" - не дотягивает до ЦА "модных мопов по 3куе метр без ремонта".