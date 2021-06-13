Додано: Суб 26 чер, 2021 15:48

Первый написав: Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік. Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.

OMG, а я думал, что хоть это можно не сопровождать развернутым комментарием...На графике не Киев, а США, и не цены, а их потребительское восприятие. Чем выше индекс, тем больше людей считают покупку недвижимости (домов) плохой идеей. Рост цены, не подкрепленный ростом платежеспособности, неизбежно отрезает от рынка все бОльшую долю покупателей, оставляя на нем лишь иррациональный спрос. Это т.н. FOMO (fear of missing out, страх не успеть заскочить в последний вагон уходящего поезда). Исторический рекорд индекса в моменте говорит о наименьшем осмысленном интересе к покупке.Такое, к слову, отмечается не только на рынке недвижимости. Даже цены битков на страховых аукционах спекулятивно выросли. Нынешний шорт доллара - это мать всех пузырей. Есть у меня уверенность, что большинство покупателей в ближайшие годы останутся в дураках. Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...