Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором). Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.
барабашов написав:Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором). Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.
Когда в одной локации однуха в мопах стоит в 3+ раза дороже чем однуха в совкошлаке, у потенциального покупана начинают появляться мысли о возможном предпочтении совкошлаку.
барабашов написав:А на какой цифре за метр цена на модные МОПы становится абсурдной и вызывает у модных потребителей смузи, Зары с IKEA, битых Тесл и 12го АйпонаСуперПро желание свить гнёздышко в панельке с обисцяным лифтом и кухонькой в шесть-сэм кв.м.? Пусть и на Антоновича. И трёха за метр Тетриса там или ЦП без ремонта - это ещё не абсурд, а надо брать?
Когда покупатель увидит, что на разницу между модными МОПами и панелькой можно взять несколько однушек под аренду мож и задумается над целесообразностью модных МОП. Понты дороже денег или деньги дороже понтов. Сейчас явно время понтов.
если покупатель увидит что между лексусом и ланосом можно взять несколько ланосов в такси мож и задумается над целесообразностью лексусов