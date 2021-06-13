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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7748774977507751

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором).
Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 19:38

  Первый написав:
  zРадио написав:Ох и шума наделает этот шкаф, когда упадет. Прошлый пузырь хотя бы ростом доходов сопровождался...

Зображення


Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.

Интересный график. Получается в 2008 большинство считали покупку недвиги вполне себе нормальной идеей. Сейчас большинство считают покупку недвиги плохой идеей. О чем это говорит? ИМХО - ни о чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 19:42

  барабашов написав:Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором).
Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.

Когда в одной локации однуха в мопах стоит в 3+ раза дороже чем однуха в совкошлаке, у потенциального покупана начинают появляться мысли о возможном предпочтении совкошлаку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 20:01

  UA написав:
  барабашов написав:А на какой цифре за метр цена на модные МОПы становится абсурдной и вызывает у модных потребителей смузи, Зары с IKEA, битых Тесл и 12го АйпонаСуперПро желание свить гнёздышко в панельке с обисцяным лифтом и кухонькой в шесть-сэм кв.м.? Пусть и на Антоновича. И трёха за метр Тетриса там или ЦП без ремонта - это ещё не абсурд, а надо брать?

Когда покупатель увидит, что на разницу между модными МОПами и панелькой можно взять несколько однушек под аренду мож и задумается над целесообразностью модных МОП.
Понты дороже денег или деньги дороже понтов.
Сейчас явно время понтов.

если покупатель увидит что между лексусом и ланосом можно взять несколько ланосов в такси мож и задумается над целесообразностью лексусов :mrgreen:
Унуноктий
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