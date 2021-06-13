Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором). Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.
барабашов написав:Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором). Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.
Когда в одной локации однуха в мопах стоит в 3+ раза дороже чем однуха в совкошлаке, у потенциального покупана начинают появляться мысли о возможном предпочтении совкошлаку.
барабашов написав:А на какой цифре за метр цена на модные МОПы становится абсурдной и вызывает у модных потребителей смузи, Зары с IKEA, битых Тесл и 12го АйпонаСуперПро желание свить гнёздышко в панельке с обисцяным лифтом и кухонькой в шесть-сэм кв.м.? Пусть и на Антоновича. И трёха за метр Тетриса там или ЦП без ремонта - это ещё не абсурд, а надо брать?
Когда покупатель увидит, что на разницу между модными МОПами и панелькой можно взять несколько однушек под аренду мож и задумается над целесообразностью модных МОП. Понты дороже денег или деньги дороже понтов. Сейчас явно время понтов.
если покупатель увидит что между лексусом и ланосом можно взять несколько ланосов в такси мож и задумается над целесообразностью лексусов
DmitryK написав:такой вопрос если по сша, а с чего вы взяли, что не подкреплено платежеспособностью? по айти смотрю, еще год назад зп синиор разработчика 150к было хорошо, сейчас 200к это среднее. это в калифорнии. и инфляция на все визуально нехилая.
Статистика не подтверждает то, о чем вы говорите. От докоронакризисного уровня средняя зарплата в США прибавила менее 5% (что едва ли покрывает потребительскую инфляцию). В противовес росту средней зарплаты работающих, снизилась общая занятость, соответственно, трудовые доходы домохозяйств не выросли, или даже немного снизились
airmax78 написав:Интересный график. Получается в 2008 большинство считали покупку недвиги вполне себе нормальной идеей. Сейчас большинство считают покупку недвиги плохой идеей. О чем это говорит? ИМХО - ни о чем.
Фиговый из тебя эксперт по недвижимости (хотя ты и козыряешь своим якобы длительным опытом) - пик цен в США пришелся не на 2008-й, а на 2006-й. К 2008-му цены уже отлегли от рекордных, в то время как доходы были на локальном пике. Т.е. для американцев это было не самое плохое окно для входа
fox767676 написав:Ну сравните. Я сравнивал по левобережному массиву - типовое советское, совмины, укр кирпич 00х + 20-30% за 2 года. Новостройки с рассрочкой (тем более кановские с 7-летней) в рассчет не беру,
На Автограф рассрочку, вроде, никто не давал. Почему сразу Автограф? Потому что модные мопы на ЛБ можно посчитать по пальцам одной руки.
Ну Новый по 40, не думмаю что старый был дешевле 30. Модные мопы на ЛБ - ривьеры(солнечная, стоун, риверсайд), новые Парковые Озера тоже модные, с террасами, еще русаниврезиденс, возможно СильверБриз,МикільськийГрад. Пока не мой сегмент, не знаю трендов,но не думаю что подорожало больше 40%. Проапгрейденая версия Парковых озер с помодневшими мопами подорожала на 50% по сравнению с первой, немодной
Старый был где-то по 15000-16000 за метр на старте. И тогда вопрос о том, стоит ли вообще смотреть в сторону совкошлака не стоял.
airmax78 написав:Интересный график. Получается в 2008 большинство считали покупку недвиги вполне себе нормальной идеей. Сейчас большинство считают покупку недвиги плохой идеей. О чем это говорит? ИМХО - ни о чем.
Фиговый из тебя эксперт по недвижимости (хотя ты и козыряешь своим якобы длительным опытом) - пик цен в США пришелся не на 2008-й, а на 2006-й. К 2008-му цены уже отлегли от рекордных, в то время как доходы были на локальном пике. Т.е. для американцев это было не самое плохое окно для входа
барабашов написав:А на какой цифре за метр цена на модные МОПы становится абсурдной и вызывает у модных потребителей смузи, Зары с IKEA, битых Тесл и 12го АйпонаСуперПро желание свить гнёздышко в панельке с обисцяным лифтом и кухонькой в шесть-сэм кв.м.? Пусть и на Антоновича. И трёха за метр Тетриса там или ЦП без ремонта - это ещё не абсурд, а надо брать?
Когда покупатель увидит, что на разницу между модными МОПами и панелькой можно взять несколько однушек под аренду мож и задумается над целесообразностью модных МОП. Понты дороже денег или деньги дороже понтов. Сейчас явно время понтов.
если покупатель увидит что между лексусом и ланосом можно взять несколько ланосов в такси мож и задумается над целесообразностью лексусов
Покупатель редко покупает лексусы для работы в такси (квартиры под аренду). Так что, да, для работы в такси выберет 5 логанов вместо одного лексуса - 100%.
airmax78 написав:Спор ради спора. Цены отлегли от максимума в 2008м.... А потом еще немного отлегли. И еще. Но окно в 2008м для входа было збс.
А какое окно должно было быть, если цены идут вниз, а доходы - вверх (по крайней мере до краха LB)? Вот именно, что спор ради спора, Максим. Я понимаю природу твоего когнитивного диссонанса - ты переносишь наш негативный опыт девальвации, забывая, что в США валюта дохода и накоплений совпадает (доллар-доллар), а у нас - не совпадает (гривна-доллар)
барабашов написав:Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором). Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.