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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7750775177527753>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:43

Киев по ценам обгоняет столицы некоторых штатов США
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... itemId=100
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:45

  барабашов написав:Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором).
Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.



Кілометр від Хрещатика - від сотена з видом в стіну.

2 км від Хрещатика від 80 кгрн - у вікно видно сонце. Не видно від 65.

Все на етапі робимо вигляд що ллємо моноліт
Є стрьомні аномалії
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 21:56

  zРадио написав:Ох и шума наделает этот шкаф, когда упадет. Прошлый пузырь хотя бы ростом доходов сопровождался...

Зображення
При этом в центре столицы штата Теннеси Мемфисе можно купить м2 в 2 раза дешевле чем в Киеве
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:11

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:Ох и шума наделает этот шкаф, когда упадет. Прошлый пузырь хотя бы ростом доходов сопровождался...

Зображення
При этом в центре столицы штата Теннеси Мемфисе можно купить м2 в 2 раза дешевле чем в Киеве

И что в этом такого? Теннеси по рейтингу жизни находится на почетном 29 месте среди 50 штатов (https://www.usnews.com/media/best-state ... s-2021.pdf). А Киев по всем этим параметрам - находится на первом месте в Украине. Все познается в сравнении. Конечно, если бы любой киевлянин мог все бросить и рвануть в Мемфис - наверное бы большинство так и сделали. Но... не ждут их там.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:14

Поставим стену с ОРДЛО, ничем принципиально не будем хуже миллионников восточной Европы. В Мемфис я бы не переехал, местная гидроартерия очень политкоректного цвета. Очень эээ.. сдержанные впечатления от Атланты, которая по сравнению с Мемфисом с этнопреступностью просто Швейцария.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 26 чер, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:19

  airmax78 написав:И что в этом такого?
Медианная зарплата, уровень жизни в Мемфисе выше чем в Киеве.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:25

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:И что в этом такого?
Медианная зарплата, уровень жизни в Мемфисе выше чем в Киеве.

Вы были вообще в американской глубинке? Даже на ее общем фоне Мемфис - дно
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:26

  airmax78 написав:И что в этом такого? Теннеси по рейтингу жизни находится на почетном 29 месте среди 50 штатов (https://www.usnews.com/media/best-state ... s-2021.pdf). А Киев по всем этим параметрам - находится на первом месте в Украине. Все познается в сравнении. Конечно, если бы любой киевлянин мог все бросить и рвануть в Мемфис - наверное бы большинство так и сделали. Но... не ждут их там.


ВВП штата Теннесси в 2,3 раза больше общеукраинского. А средняя зарплата в Мемфисе в 7 раз выше киевской))

Но ты прав, что это не о всем говорит - в Мемфисе нет таких "жирных" коррупционеров-чиновников и такой концентрации капитала как в Киеве
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:31

  zРадио написав:
  airmax78 написав:И что в этом такого? Теннеси по рейтингу жизни находится на почетном 29 месте среди 50 штатов (https://www.usnews.com/media/best-state ... s-2021.pdf). А Киев по всем этим параметрам - находится на первом месте в Украине. Все познается в сравнении. Конечно, если бы любой киевлянин мог все бросить и рвануть в Мемфис - наверное бы большинство так и сделали. Но... не ждут их там.


ВВП штата Теннесси в 2,3 раза больше общеукраинского. А средняя зарплата в Мемфисе в 7 раз выше киевской))

Но ты прав, что это не о всем говорит - в Мемфисе нет таких "жирных" коррупционеров-чиновников и такой концентрации капитала как в Киеве

сколько м2 на одного жителя мемфиса приходится?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:39

В тех городах где я был, и от которых не в восторге в виду почти полного отсутствия общественного транспорта - 5.5 за метр. Интересно что Майями еще лешевле, наверное таки "город контрастов"
fox767676
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