Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Всё же хотел от уважаемых состоятельных киевлян услышать конкретные цифры по критическим ценам, пусть и с большими допусками. У нас в Днепре суперпупермодный МОП идет около 30-40кгрн метр что и уронило за последние годы цены на вторичку с сосками и быками на входе победнее до 50%. Но даже Дельмар уже по 800 в самом центре не строит, точнее строит от 900 на участке в три сотки по 24 этажа две свечки окна в окна к тем свечам, что построены были при Юще(но 12этажей с хоть каким то двором). Хотя не верю в продаже чего либо в Днепре по ценам от 2куе/метр даже с ремонтом от Сваровски с начала девала. Пусть и намного меньше себестоимости в 2005-...годах. Тогда и по 3,5-4,5 кое кто типа соратников нашего мэра бетонировался.
Кілометр від Хрещатика - від сотена з видом в стіну.
2 км від Хрещатика від 80 кгрн - у вікно видно сонце. Не видно від 65.
Все на етапі робимо вигляд що ллємо моноліт Є стрьомні аномалії
zРадио написав:Ох и шума наделает этот шкаф, когда упадет. Прошлый пузырь хотя бы ростом доходов сопровождался...
При этом в центре столицы штата Теннеси Мемфисе можно купить м2 в 2 раза дешевле чем в Киеве
И что в этом такого? Теннеси по рейтингу жизни находится на почетном 29 месте среди 50 штатов (https://www.usnews.com/media/best-state ... s-2021.pdf). А Киев по всем этим параметрам - находится на первом месте в Украине. Все познается в сравнении. Конечно, если бы любой киевлянин мог все бросить и рвануть в Мемфис - наверное бы большинство так и сделали. Но... не ждут их там.
Поставим стену с ОРДЛО, ничем принципиально не будем хуже миллионников восточной Европы. В Мемфис я бы не переехал, местная гидроартерия очень политкоректного цвета. Очень эээ.. сдержанные впечатления от Атланты, которая по сравнению с Мемфисом с этнопреступностью просто Швейцария.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 26 чер, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:И что в этом такого? Теннеси по рейтингу жизни находится на почетном 29 месте среди 50 штатов (https://www.usnews.com/media/best-state ... s-2021.pdf). А Киев по всем этим параметрам - находится на первом месте в Украине. Все познается в сравнении. Конечно, если бы любой киевлянин мог все бросить и рвануть в Мемфис - наверное бы большинство так и сделали. Но... не ждут их там.
ВВП штата Теннесси в 2,3 раза больше общеукраинского. А средняя зарплата в Мемфисе в 7 раз выше киевской))
Но ты прав, что это не о всем говорит - в Мемфисе нет таких "жирных" коррупционеров-чиновников и такой концентрации капитала как в Киеве
airmax78 написав:И что в этом такого? Теннеси по рейтингу жизни находится на почетном 29 месте среди 50 штатов (https://www.usnews.com/media/best-state ... s-2021.pdf). А Киев по всем этим параметрам - находится на первом месте в Украине. Все познается в сравнении. Конечно, если бы любой киевлянин мог все бросить и рвануть в Мемфис - наверное бы большинство так и сделали. Но... не ждут их там.
ВВП штата Теннесси в 2,3 раза больше общеукраинского. А средняя зарплата в Мемфисе в 7 раз выше киевской))
Но ты прав, что это не о всем говорит - в Мемфисе нет таких "жирных" коррупционеров-чиновников и такой концентрации капитала как в Киеве