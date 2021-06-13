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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7750775177527753

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:43

Grand Touring

Спасибо, теперь видно что киевским ценам еще есть куда расти. Таргет Варшава, Ьратислава (4.5*k, где k~0.75 за то что не НАТО/ЕС ). Ну Бухарест так точно )) А пока мы по ценам на одном уровне с Минском, где полная ... северная корея, если не хуже
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:43

  zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...

Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:55

  iriverix написав:
  zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...

Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.


траст ми :)
если не верите фактам - оценивайте эмоции.
У вас - недалеко от ФОМО, у тех кто в недвиге - почти эйфория

Покупать надо когда все говорят что везде жопа и очень консёрнят о рисках.
Продавать - когда везде позитив.
Просто дождитесь коррекции.

если сделали домашку и не можете убедить себя фактами - попробуйте оценить новостной фон и поделиться с нами своими наблюдениями. Ы ?
baraka
 
Повідомлень: 4927
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  #<1 ... 7750775177527753
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