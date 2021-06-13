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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 чер, 2021 22:43
Grand Touring
Спасибо, теперь видно что киевским ценам еще есть куда расти. Таргет Варшава, Ьратислава (4.5*k, где k~0.75 за то что не НАТО/ЕС ). Ну Бухарест так точно )) А пока мы по ценам на одном уровне с Минском, где полная ... северная корея, если не хуже
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fox767676
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Додано: Суб 26 чер, 2021 23:43
zРадио написав:
Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix
, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
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iriverix
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Додано: Суб 26 чер, 2021 23:55
iriverix написав: zРадио написав:
Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix
, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
траст ми
если не верите фактам - оценивайте эмоции.
У вас - недалеко от ФОМО, у тех кто в недвиге - почти эйфория
Покупать надо когда все говорят что везде жопа и очень консёрнят о рисках.
Продавать - когда везде позитив.
Просто дождитесь коррекции.
если сделали домашку и не можете убедить себя фактами - попробуйте оценить новостной фон и поделиться с нами своими наблюдениями. Ы ?
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baraka
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