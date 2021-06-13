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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7750775177527753

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:43

Grand Touring

Спасибо, теперь видно что киевским ценам еще есть куда расти. Таргет Варшава, Ьратислава (4.5*k, где k~0.75 за то что не НАТО/ЕС ). Ну Бухарест так точно )) А пока мы по ценам на одном уровне с Минском, где полная ... северная корея, если не хуже
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:43

  zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...

Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:55

  iriverix написав:
  zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...

Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.


траст ми :)
если не верите фактам - оценивайте эмоции.
У вас - недалеко от ФОМО, у тех кто в недвиге - почти эйфория

Покупать надо когда все говорят что везде жопа и очень консёрнят о рисках.
Продавать - когда везде позитив.
Просто дождитесь коррекции.

если сделали домашку и не можете убедить себя фактами - попробуйте оценить новостной фон и поделиться с нами своими наблюдениями. Ы ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:28

  Serg-ik написав:Периодически в теме мелькали лозунги с намёком "каждый сам за себя", "Киев тебе ничего не должен"
Взгляд со стороны
что в стратегическом плане благополучие страны не зависит от труда: народы, где работают все, начиная с детей и заканчивая стариками, – остаются бедными. Оно не зависит от природных ресурсов: ими богаты африканские страны, но их вообще нет в Японии, которая благополучна. Не зависит благополучие и от капитала, который придет даже в пустыню, если там есть условия для его приумножения. Не зависит также от технологий и ноу-хау, которые являются производными капитала – их можно просто купить. Ключевой фактор, от которого зависит долгосрочное благополучие либо отмирание народов – это уровень их организованности. Борьба за организационное превосходство никогда не останавливается – более организованные перекладывают свои кризисы на ниже организованных и отбирают у них ресурсы.

Так вот, если говорить об Украине, то, к сожалению, приходится констатировать: за последние 30 лет государственная система страны деградирует, поскольку фундаментальные институциональные ошибки заложены в вашей Конституции. Масштаб этих ошибок поражает! В такой системе, кто бы за эти три десятилетия ни правил и что бы ни делал, результат был бы приблизительно таким же. С 2014 года эти ошибки не были исправлены, и страна продолжает поглощать чужие кризисы и терять собственные ресурсы развития. Что, в первую очередь, бьет по благосостоянию и жизненным шансам граждан страны. Это отражается во всех показателях Источник: https://censor.net/ru/r3272966

там длинное интервью


Влад как-то давал ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные"
Очень рекомендую. Некоторые моменты как про Украину писали, хотя в основном про Мексику и африканские страны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:30

  BIGor написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
вже вище 2019 чи 2013 промка?

полагаю, до 2019 немного не хватило, но нагоним даже в официале.
вообще, куда не глянь - тоска. Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум. По недвиге - плохо строят, потому и подорожало. Обои не продаются, бо народ наконец-то перешел на дорогую краску. Денех нет у людей, вот и берут дорогой хлам.
Деревяхи в Штатах подешевели вдвое, я было позвонил на комбинаты, поугрожал октябрем, ссылки скинул на выдержки из заседания комитета по открытым рынкам, а они меня вежливо попросили дождаться хотя бы февральского заседания, бо им нужны пару сотен лямов евро на постройку нового комбината в Украине. Ну хоть не послали. Твари жадные и бессердечные.


Таки да, https://proautomoto.com/category/208-av ... ine-v-2021
Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.

На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


Окститесь, откуда 41 млн взялся?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:57

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.

Вы ремонт доделали?
На продажу свою прелесть выставили?

В процессе. Прелесть не продается. "такая корова нужна самому". Ну и цену уже теперь не могу на нее сложить. На фоне новых котлованов в ипенях, справедливой мне сейчас кажется цена, которую мне сложно будет произнести, если спросят.


разговаривал сегодня со старым знакомым, у него маленький строительный бизнес в Балтиморе, и потихоньку дома покупает как ПФ. Продажи домов бьют все разумные рамки, бывает, что в 7 утра дом появляется на МЛС, а в 12 он уже продан. Был дом, примерно за 400 куе, который был продан человеку, предложившему 450.
Люди, желающие купить в мортгидж в легком ступоре, потому как банки в эти аукционы на повышение играть не хотят и все что выше оценки покупатель должем достать "из широких штанин" (с). В результате, если раньше чувак с 80 куе спокойно покупал дом за 400, то сейчас ему надо иметь 150+, но и-то не факт, что купит ибо продаваны выбирают тех, кто платит кэш (намного меньше гемора (минус инспекщн как минимум) и быстрее).
rjkz
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  #<1 ... 7750775177527753
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