Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Спасибо, теперь видно что киевским ценам еще есть куда расти. Таргет Варшава, Ьратислава (4.5*k, где k~0.75 за то что не НАТО/ЕС ). Ну Бухарест так точно )) А пока мы по ценам на одном уровне с Минском, где полная ... северная корея, если не хуже
zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
траст ми если не верите фактам - оценивайте эмоции. У вас - недалеко от ФОМО, у тех кто в недвиге - почти эйфория
Покупать надо когда все говорят что везде жопа и очень консёрнят о рисках. Продавать - когда везде позитив. Просто дождитесь коррекции.
если сделали домашку и не можете убедить себя фактами - попробуйте оценить новостной фон и поделиться с нами своими наблюдениями. Ы ?
Serg-ik написав:Периодически в теме мелькали лозунги с намёком "каждый сам за себя", "Киев тебе ничего не должен" Взгляд со стороны
что в стратегическом плане благополучие страны не зависит от труда: народы, где работают все, начиная с детей и заканчивая стариками, – остаются бедными. Оно не зависит от природных ресурсов: ими богаты африканские страны, но их вообще нет в Японии, которая благополучна. Не зависит благополучие и от капитала, который придет даже в пустыню, если там есть условия для его приумножения. Не зависит также от технологий и ноу-хау, которые являются производными капитала – их можно просто купить. Ключевой фактор, от которого зависит долгосрочное благополучие либо отмирание народов – это уровень их организованности. Борьба за организационное превосходство никогда не останавливается – более организованные перекладывают свои кризисы на ниже организованных и отбирают у них ресурсы.
Так вот, если говорить об Украине, то, к сожалению, приходится констатировать: за последние 30 лет государственная система страны деградирует, поскольку фундаментальные институциональные ошибки заложены в вашей Конституции. Масштаб этих ошибок поражает! В такой системе, кто бы за эти три десятилетия ни правил и что бы ни делал, результат был бы приблизительно таким же. С 2014 года эти ошибки не были исправлены, и страна продолжает поглощать чужие кризисы и терять собственные ресурсы развития. Что, в первую очередь, бьет по благосостоянию и жизненным шансам граждан страны. Это отражается во всех показателях Источник: https://censor.net/ru/r3272966
там длинное интервью
Влад как-то давал ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные" Очень рекомендую. Некоторые моменты как про Украину писали, хотя в основном про Мексику и африканские страны.
полагаю, до 2019 немного не хватило, но нагоним даже в официале. вообще, куда не глянь - тоска. Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум. По недвиге - плохо строят, потому и подорожало. Обои не продаются, бо народ наконец-то перешел на дорогую краску. Денех нет у людей, вот и берут дорогой хлам. Деревяхи в Штатах подешевели вдвое, я было позвонил на комбинаты, поугрожал октябрем, ссылки скинул на выдержки из заседания комитета по открытым рынкам, а они меня вежливо попросили дождаться хотя бы февральского заседания, бо им нужны пару сотен лямов евро на постройку нового комбината в Украине. Ну хоть не послали. Твари жадные и бессердечные.
airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.
Вы ремонт доделали? На продажу свою прелесть выставили?
В процессе. Прелесть не продается. "такая корова нужна самому". Ну и цену уже теперь не могу на нее сложить. На фоне новых котлованов в ипенях, справедливой мне сейчас кажется цена, которую мне сложно будет произнести, если спросят.
разговаривал сегодня со старым знакомым, у него маленький строительный бизнес в Балтиморе, и потихоньку дома покупает как ПФ. Продажи домов бьют все разумные рамки, бывает, что в 7 утра дом появляется на МЛС, а в 12 он уже продан. Был дом, примерно за 400 куе, который был продан человеку, предложившему 450. Люди, желающие купить в мортгидж в легком ступоре, потому как банки в эти аукционы на повышение играть не хотят и все что выше оценки покупатель должем достать "из широких штанин" (с). В результате, если раньше чувак с 80 куе спокойно покупал дом за 400, то сейчас ему надо иметь 150+, но и-то не факт, что купит ибо продаваны выбирают тех, кто платит кэш (намного меньше гемора (минус инспекщн как минимум) и быстрее).