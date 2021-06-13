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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7750775177527753

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 22:43

Grand Touring

Спасибо, теперь видно что киевским ценам еще есть куда расти. Таргет Варшава, Ьратислава (4.5*k, где k~0.75 за то что не НАТО/ЕС ). Ну Бухарест так точно )) А пока мы по ценам на одном уровне с Минском, где полная ... северная корея, если не хуже
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:43

  zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...

Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 чер, 2021 23:55

  iriverix написав:
  zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...

Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.


траст ми :)
если не верите фактам - оценивайте эмоции.
У вас - недалеко от ФОМО, у тех кто в недвиге - почти эйфория

Покупать надо когда все говорят что везде жопа и очень консёрнят о рисках.
Продавать - когда везде позитив.
Просто дождитесь коррекции.

если сделали домашку и не можете убедить себя фактами - попробуйте оценить новостной фон и поделиться с нами своими наблюдениями. Ы ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:28

  Serg-ik написав:Периодически в теме мелькали лозунги с намёком "каждый сам за себя", "Киев тебе ничего не должен"
Взгляд со стороны
что в стратегическом плане благополучие страны не зависит от труда: народы, где работают все, начиная с детей и заканчивая стариками, – остаются бедными. Оно не зависит от природных ресурсов: ими богаты африканские страны, но их вообще нет в Японии, которая благополучна. Не зависит благополучие и от капитала, который придет даже в пустыню, если там есть условия для его приумножения. Не зависит также от технологий и ноу-хау, которые являются производными капитала – их можно просто купить. Ключевой фактор, от которого зависит долгосрочное благополучие либо отмирание народов – это уровень их организованности. Борьба за организационное превосходство никогда не останавливается – более организованные перекладывают свои кризисы на ниже организованных и отбирают у них ресурсы.

Так вот, если говорить об Украине, то, к сожалению, приходится констатировать: за последние 30 лет государственная система страны деградирует, поскольку фундаментальные институциональные ошибки заложены в вашей Конституции. Масштаб этих ошибок поражает! В такой системе, кто бы за эти три десятилетия ни правил и что бы ни делал, результат был бы приблизительно таким же. С 2014 года эти ошибки не были исправлены, и страна продолжает поглощать чужие кризисы и терять собственные ресурсы развития. Что, в первую очередь, бьет по благосостоянию и жизненным шансам граждан страны. Это отражается во всех показателях Источник: https://censor.net/ru/r3272966

там длинное интервью


Влад как-то давал ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные"
Очень рекомендую. Некоторые моменты как про Украину писали, хотя в основном про Мексику и африканские страны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:30

  BIGor написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
вже вище 2019 чи 2013 промка?

полагаю, до 2019 немного не хватило, но нагоним даже в официале.
вообще, куда не глянь - тоска. Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум. По недвиге - плохо строят, потому и подорожало. Обои не продаются, бо народ наконец-то перешел на дорогую краску. Денех нет у людей, вот и берут дорогой хлам.
Деревяхи в Штатах подешевели вдвое, я было позвонил на комбинаты, поугрожал октябрем, ссылки скинул на выдержки из заседания комитета по открытым рынкам, а они меня вежливо попросили дождаться хотя бы февральского заседания, бо им нужны пару сотен лямов евро на постройку нового комбината в Украине. Ну хоть не послали. Твари жадные и бессердечные.


Таки да, https://proautomoto.com/category/208-av ... ine-v-2021
Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.

На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


Окститесь, откуда 41 млн взялся?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 01:57

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.

Вы ремонт доделали?
На продажу свою прелесть выставили?

В процессе. Прелесть не продается. "такая корова нужна самому". Ну и цену уже теперь не могу на нее сложить. На фоне новых котлованов в ипенях, справедливой мне сейчас кажется цена, которую мне сложно будет произнести, если спросят.


разговаривал сегодня со старым знакомым, у него маленький строительный бизнес в Балтиморе, и потихоньку дома покупает как ПФ. Продажи домов бьют все разумные рамки, бывает, что в 7 утра дом появляется на МЛС, а в 12 он уже продан. Был дом, примерно за 400 куе, который был продан человеку, предложившему 450.
Люди, желающие купить в мортгидж в легком ступоре, потому как банки в эти аукционы на повышение играть не хотят и все что выше оценки покупатель должем достать "из широких штанин" (с). В результате, если раньше чувак с 80 куе спокойно покупал дом за 400, то сейчас ему надо иметь 150+, но и-то не факт, что купит ибо продаваны выбирают тех, кто платит кэш (намного меньше гемора (минус инспекщн как минимум) и быстрее).
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 05:01

  DmitryK написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.


OMG, а я думал, что хоть это можно не сопровождать развернутым комментарием...

На графике не Киев, а США, и не цены, а их потребительское восприятие. Чем выше индекс, тем больше людей считают покупку недвижимости (домов) плохой идеей. Рост цены, не подкрепленный ростом платежеспособности, неизбежно отрезает от рынка все бОльшую долю покупателей, оставляя на нем лишь иррациональный спрос. Это т.н. FOMO (fear of missing out, страх не успеть заскочить в последний вагон уходящего поезда). Исторический рекорд индекса в моменте говорит о наименьшем осмысленном интересе к покупке.

Такое, к слову, отмечается не только на рынке недвижимости. Даже цены битков на страховых аукционах спекулятивно выросли. Нынешний шорт доллара - это мать всех пузырей. Есть у меня уверенность, что большинство покупателей в ближайшие годы останутся в дураках. Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...

такой вопрос если по сша, а с чего вы взяли, что не подкреплено платежеспособностью? по айти смотрю, еще год назад зп синиор разработчика 150к было хорошо, сейчас 200к это среднее.
это в калифорнии. и инфляция на все визуально нехилая.


Потому что в отличии от Украины, ай-ти не являются элитной прослойкой.
ЗП в 150-200 к имеет очень широкий спектр работников и в этом спектре у кого-то выросло, у кого-то упало, но в среднем, из-за очень большого удельного веса, а это средний класс, их покупательная способность не выросла.
Резко увеличиоись доходы в нижнем диапазоне 30-40 к в год за счет того, что часть предпочитает сидеть на анэмплойменте, экв. доходу 60 к в год. А остальных работодатели перетягивают повышением зарплат. Бывает так, что новый и менее квалифицированный работник с ходу получает больше, чем специалист с бОльшим синьорити.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 05:04

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Ох и шума наделает этот шкаф, когда упадет. Прошлый пузырь хотя бы ростом доходов сопровождался...

Зображення


Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.

Интересный график. Получается в 2008 большинство считали покупку недвиги вполне себе нормальной идеей. Сейчас большинство считают покупку недвиги плохой идеей. О чем это говорит? ИМХО - ни о чем.


приобретенным опытом
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 05:51

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:Ох и шума наделает этот шкаф, когда упадет. Прошлый пузырь хотя бы ростом доходов сопровождался...

Зображення
При этом в центре столицы штата Теннеси Мемфисе можно купить м2 в 2 раза дешевле чем в Киеве


Ну, справедливости ради, стоит отметить, что столицами штатов являются маленькие и зачастую депрессивные городки. Поинтересуйтесь. Я, некоторое время назад выкладывал про Трентон, столицу Нью-Джерси:

Cтолица штата Нью-Йорк - Олбани, а не Нью-Йорк как напрашивается, Флориды - Таллахасси, а не Майами, Калифорнии - Сакраменто, а не Сан-Франциско или Лос-Анжелес, а Сакраменто. и тд
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 05:55

  fox767676 написав:В тех городах где я был, и от которых не в восторге в виду почти полного отсутствия общественного транспорта - 5.5 за метр. Интересно что Майями еще лешевле, наверное таки "город контрастов"


Тогда это вообще почти про всю страну кроме мегаполисов.
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  #<1 ... 7750775177527753
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