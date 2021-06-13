Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали. Но я понимаю, что решение принимал сам, и это абсурд винить "парня из форума, который высказал свое мнение", по-этому пишу еще раз, что претензий не имею. Сейчас уже не осталось ничего, как просто ждать и надеятся, что прогноз все таки сбудется, и что мы еще увидим сильный доллар.
траст ми если не верите фактам - оценивайте эмоции. У вас - недалеко от ФОМО, у тех кто в недвиге - почти эйфория
Покупать надо когда все говорят что везде жопа и очень консёрнят о рисках. Продавать - когда везде позитив. Просто дождитесь коррекции.
если сделали домашку и не можете убедить себя фактами - попробуйте оценить новостной фон и поделиться с нами своими наблюдениями. Ы ?
Serg-ik написав:Периодически в теме мелькали лозунги с намёком "каждый сам за себя", "Киев тебе ничего не должен" Взгляд со стороны
что в стратегическом плане благополучие страны не зависит от труда: народы, где работают все, начиная с детей и заканчивая стариками, – остаются бедными. Оно не зависит от природных ресурсов: ими богаты африканские страны, но их вообще нет в Японии, которая благополучна. Не зависит благополучие и от капитала, который придет даже в пустыню, если там есть условия для его приумножения. Не зависит также от технологий и ноу-хау, которые являются производными капитала – их можно просто купить. Ключевой фактор, от которого зависит долгосрочное благополучие либо отмирание народов – это уровень их организованности. Борьба за организационное превосходство никогда не останавливается – более организованные перекладывают свои кризисы на ниже организованных и отбирают у них ресурсы.
Так вот, если говорить об Украине, то, к сожалению, приходится констатировать: за последние 30 лет государственная система страны деградирует, поскольку фундаментальные институциональные ошибки заложены в вашей Конституции. Масштаб этих ошибок поражает! В такой системе, кто бы за эти три десятилетия ни правил и что бы ни делал, результат был бы приблизительно таким же. С 2014 года эти ошибки не были исправлены, и страна продолжает поглощать чужие кризисы и терять собственные ресурсы развития. Что, в первую очередь, бьет по благосостоянию и жизненным шансам граждан страны. Это отражается во всех показателях Источник: https://censor.net/ru/r3272966
там длинное интервью
Влад как-то давал ссылку на книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные" Очень рекомендую. Некоторые моменты как про Украину писали, хотя в основном про Мексику и африканские страны.
полагаю, до 2019 немного не хватило, но нагоним даже в официале. вообще, куда не глянь - тоска. Автопродажи такие плохие, что несколько месяцев подряд бестселлер РАВ4 гибрид по 33К баксов минимум. По недвиге - плохо строят, потому и подорожало. Обои не продаются, бо народ наконец-то перешел на дорогую краску. Денех нет у людей, вот и берут дорогой хлам. Деревяхи в Штатах подешевели вдвое, я было позвонил на комбинаты, поугрожал октябрем, ссылки скинул на выдержки из заседания комитета по открытым рынкам, а они меня вежливо попросили дождаться хотя бы февральского заседания, бо им нужны пару сотен лямов евро на постройку нового комбината в Украине. Ну хоть не послали. Твари жадные и бессердечные.
airmax78 написав:Ценники на вновь вываливающиеся в продажу объекты уходят в какой-то полнейший неадекват. Их надо как-то остановить. Перехожу в лагерь обвалистов.
Вы ремонт доделали? На продажу свою прелесть выставили?
В процессе. Прелесть не продается. "такая корова нужна самому". Ну и цену уже теперь не могу на нее сложить. На фоне новых котлованов в ипенях, справедливой мне сейчас кажется цена, которую мне сложно будет произнести, если спросят.
разговаривал сегодня со старым знакомым, у него маленький строительный бизнес в Балтиморе, и потихоньку дома покупает как ПФ. Продажи домов бьют все разумные рамки, бывает, что в 7 утра дом появляется на МЛС, а в 12 он уже продан. Был дом, примерно за 400 куе, который был продан человеку, предложившему 450. Люди, желающие купить в мортгидж в легком ступоре, потому как банки в эти аукционы на повышение играть не хотят и все что выше оценки покупатель должем достать "из широких штанин" (с). В результате, если раньше чувак с 80 куе спокойно покупал дом за 400, то сейчас ему надо иметь 150+, но и-то не факт, что купит ибо продаваны выбирают тех, кто платит кэш (намного меньше гемора (минус инспекщн как минимум) и быстрее).
Первый написав:Це Київ? Ти ж казав не росте, а тут вже в 2 рази перевищило 2008 рік.
OMG, а я думал, что хоть это можно не сопровождать развернутым комментарием...
На графике не Киев, а США, и не цены, а их потребительское восприятие. Чем выше индекс, тем больше людей считают покупку недвижимости (домов) плохой идеей. Рост цены, не подкрепленный ростом платежеспособности, неизбежно отрезает от рынка все бОльшую долю покупателей, оставляя на нем лишь иррациональный спрос. Это т.н. FOMO (fear of missing out, страх не успеть заскочить в последний вагон уходящего поезда). Исторический рекорд индекса в моменте говорит о наименьшем осмысленном интересе к покупке.
Такое, к слову, отмечается не только на рынке недвижимости. Даже цены битков на страховых аукционах спекулятивно выросли. Нынешний шорт доллара - это мать всех пузырей. Есть у меня уверенность, что большинство покупателей в ближайшие годы останутся в дураках. Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
такой вопрос если по сша, а с чего вы взяли, что не подкреплено платежеспособностью? по айти смотрю, еще год назад зп синиор разработчика 150к было хорошо, сейчас 200к это среднее. это в калифорнии. и инфляция на все визуально нехилая.
Потому что в отличии от Украины, ай-ти не являются элитной прослойкой. ЗП в 150-200 к имеет очень широкий спектр работников и в этом спектре у кого-то выросло, у кого-то упало, но в среднем, из-за очень большого удельного веса, а это средний класс, их покупательная способность не выросла. Резко увеличиоись доходы в нижнем диапазоне 30-40 к в год за счет того, что часть предпочитает сидеть на анэмплойменте, экв. доходу 60 к в год. А остальных работодатели перетягивают повышением зарплат. Бывает так, что новый и менее квалифицированный работник с ходу получает больше, чем специалист с бОльшим синьорити.
fox767676 написав:В тех городах где я был, и от которых не в восторге в виду почти полного отсутствия общественного транспорта - 5.5 за метр. Интересно что Майями еще лешевле, наверное таки "город контрастов"
Тогда это вообще почти про всю страну кроме мегаполисов.
Ржекз,а как это в вашем Балтиморе "отдают предпочтение покупателям за наличку" и "устраивают аукционы на повышение, зачастую на 20-30%"? Там что строек совсем нет и гипсофанерные дома в пригороде не шлёпают за неделю весь дистрикт? Или монолит лить там разучились? И откуда такие цены и аукционы, если арматура, кирпич, гипсокартон и бетон в штатах ну может от силы вдвое дороже от нас в силу мировых цен у нас, а себестоимость монолита местные графикопостроители уже оглашали по данным Минрегионбуда?