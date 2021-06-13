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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7751775277537754

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ.
И да, тарифы будут расти кратно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:00

  rjkz написав:
  BIGor написав:Таки да, https://proautomoto.com/category/208-av ... ine-v-2021
Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 472 регистрации.

На 41 млн населения 8,5 тыс. новых легковых автомобилей Карл!


Окститесь, откуда 41 млн взялся?

Источник https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
на 1.05.2021 41 442,6 тис.
И это еще не минусуем 1 млн. в Польше и 1 млн. в Рашке.
В этом году будет еще около минус 350 тыс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:02

  airmax78 написав:Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ.
И да, тарифы будут расти кратно.


добро пожаловать в реальность.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:05

airmax78
Скоро у нас будет так как в Афгане, Ираке, Пакистане або Индии - когда белый инженер на электростанции, водоканале, заводе по пр-ву бутылок или бетона в миксерах получает ненамного меньше стоматолога-частника или гинеколога там с травматологом. А не как сейчас чуть ли не в 10 раз меньше.
Иначе не ближний восток у нас будет, а южный Судан с Сомали.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:Киев по ценам обгоняет столицы некоторых штатов США
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... itemId=100
И при этом дешевле всех крупных городов Польши, стран Балтии
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 09:15

  BIGor написав:
  rjkz написав:
Окститесь, откуда 41 млн взялся?

Источник https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
на 1.05.2021 41 442,6 тис.
И это еще не минусуем 1 млн. в Польше и 1 млн. в Рашке.
В этом году будет еще около минус 350 тыс.


Ничего, что на 2010 год было 42 номинально, в них-же сидят миллионы сваливших, но не прошедшие процедуру оформления выезда на ПМЖ ИЗ Украины и\или отказа от Украинского гражданства. Многие из них умерли ТАМ, но не отмечены (ессесно) в украинских ЗАГСАХ и их госстат до сих пор "видит".
при этом ежегодное превыщение смертности над рождаемостью 250+ тысяч.
ПРи этом огромная волна свала после 2014 года.
Моя оптимистичная оценка - 32 млн, пессимистичная 26-28.
rjkz
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  #<1 ... 7751775277537754
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