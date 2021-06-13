Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ. И да, тарифы будут расти кратно.
airmax78 написав:Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ. И да, тарифы будут расти кратно.
airmax78 Скоро у нас будет так как в Афгане, Ираке, Пакистане або Индии - когда белый инженер на электростанции, водоканале, заводе по пр-ву бутылок или бетона в миксерах получает ненамного меньше стоматолога-частника или гинеколога там с травматологом. А не как сейчас чуть ли не в 10 раз меньше. Иначе не ближний восток у нас будет, а южный Судан с Сомали.
Ничего, что на 2010 год было 42 номинально, в них-же сидят миллионы сваливших, но не прошедшие процедуру оформления выезда на ПМЖ ИЗ Украины и\или отказа от Украинского гражданства. Многие из них умерли ТАМ, но не отмечены (ессесно) в украинских ЗАГСАХ и их госстат до сих пор "видит". при этом ежегодное превыщение смертности над рождаемостью 250+ тысяч. ПРи этом огромная волна свала после 2014 года. Моя оптимистичная оценка - 32 млн, пессимистичная 26-28.
airmax78 написав:Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ. И да, тарифы будут расти кратно.
Вам ПЦ - это наиболее вероятный сценарий. Квартира не может очень дорого стоить в силу свей уязвимости от инженерных сетей. Представьте себе месячную забастовку работников электрических сетей
airmax78 написав:Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ. И да, тарифы будут расти кратно.
Вам ПЦ - это наиболее вероятный сценарий. Квартира не может очень дорого стоить в силу свей уязвимости от инженерных сетей. Представьте себе месячную забастовку работников электрических сетей
Ничто на планете Земля не может дорого стоить вследствие своей уязвимости перед природными катаклизмами не говоря уже о метеорите. И с этим ничего не поделаешь в отличие от инженерных сетей. Даёшь пентхауз с террасой на набережной Круазет па500 за метр! Сошлюсь на Вас если че. Работники электросетей и во Франции работники электросетей. А ещё есть мусорщики, водопроводчики, дорожники... Всем дрожать!