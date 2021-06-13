Додано: Нед 27 чер, 2021 10:53

airmax78 написав: США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может. США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.

Вашингтон я знаю хорошо. Там есть неблагополучные черные районы, но там нет такой разрухи и брошенных домов, потому что на жилье даже там спрос и дома в гетто стоили до подоражания как минимум $200-300 тыщ. А в ранее черных гетто Уитоне или Силвер Спрингз уже процветание и постепенное их превращение в белые районы. Белый человек селится в Америке там, где живут белые и где хорошие школы. В районе Вашингтона и за городом дешевле $500 тыщ не найдешь. Ближе к центру дома стоят от миллиона-полутора. Квартиры двушки-трешки в новостроях примерно также.ЗЫ Это не Манхеттен. Но это примерный ориентир средней стоимости домов в США, где можно нормально, комфортно и безопасно жить, где есть хорошие школы и где есть высокоплачиваемая работа.