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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77537754775577567757>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:53

  airmax78 написав:США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.


Вашингтон я знаю хорошо. Там есть неблагополучные черные районы, но там нет такой разрухи и брошенных домов, потому что на жилье даже там спрос и дома в гетто стоили до подоражания как минимум $200-300 тыщ. А в ранее черных гетто Уитоне или Силвер Спрингз уже процветание и постепенное их превращение в белые районы. Белый человек селится в Америке там, где живут белые и где хорошие школы. В районе Вашингтона и за городом дешевле $500 тыщ не найдешь. Ближе к центру дома стоят от миллиона-полутора. Квартиры двушки-трешки в новостроях примерно также. 8)

ЗЫ Это не Манхеттен. Но это примерный ориентир средней стоимости домов в США, где можно нормально, комфортно и безопасно жить, где есть хорошие школы и где есть высокоплачиваемая работа. :?
Востаннє редагувалось Libo в Нед 27 чер, 2021 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 10:57

  Libo написав:
  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:И что в этом такого?
Медианная зарплата, уровень жизни в Мемфисе выше чем в Киеве.


Ты бы сначала посмотрел дальше своей клуни, расширил бы немножко свой ограниченный кругозор, а потом бы уже учил других, где жить хорошо и богато. :lol:


Обычный Киев для неограниченных кругозором.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:00

BIGor вас сейчас заплюют, вы здесь никому не докажете что в пешей доступности от метро есть такие дыры.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:04

  vitaliian написав:BIGor вас сейчас заплюют, вы здесь никому не докажете что в пешей доступности от метро есть такие дыры.

Я когда-то по молодости и по глупости зашел в один из дворов на Хрещатике....
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:07

  BIGor написав:Обычный Киев для неограниченных кругозором.


Я не думаю, что твоя квартира в хруще в Киеве, хуже фанерных развалин в Мемфисе. И явное преимущества твоей жизни в хруще в Киеве еще и то, что черные не пердолят каждый день твою дочку по дороге со школы, а тебя еще не подрезали, еще влачишь свое ничтожное ватное существование. В Мемфисе поди б уже давно сгнил.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:14

  BIGor написав:Я когда-то по молодости и по глупости зашел в один из дворов на Хрещатике....


Ценнейшая информация, интереснейший рассказ и убийственный аргумент в споре - оно по молодости заходило во двор на Хрещатике... :lol:
Бухать, поссать или дать в подъезде эскимо своей девушке? :oops:
И что же там такое необычное увидел? Что там было страшнее, чем в Мемфисе? :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:26

Libo твое место обоссцаный подполковничек - под газоном.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31

Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:35

  airmax78 написав:Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ.
И да, тарифы будут расти кратно.

Вже на рівні Східної Йоропи, але нічо, Макс заплатить за Роттердам+++ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:39

  барабашов написав:airmax78
Скоро у нас будет так как в Афгане, Ираке, Пакистане або Индии - когда белый инженер на электростанции, водоканале, заводе по пр-ву бутылок или бетона в миксерах получает ненамного меньше стоматолога-частника или гинеколога там с травматологом. А не как сейчас чуть ли не в 10 раз меньше.
Иначе не ближний восток у нас будет, а южный Судан с Сомали.

Хахаха... в любому випадку, всі варіанти на Східну Ойропу, на яку деякі наярюють не схоже...

Знайте, як то кажуть своє місце... Пакістан, Сомалі і Судан :mrgreen:

зі. Але імхо я б не переймався - все буде Раша ))) а там узбекі понаїдуть :mrgreen:
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