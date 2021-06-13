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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:53
airmax78 написав:
США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Вашингтон я знаю хорошо. Там есть неблагополучные черные районы, но там нет такой разрухи и брошенных домов, потому что на жилье даже там спрос и дома в гетто стоили до подоражания как минимум $200-300 тыщ. А в ранее черных гетто Уитоне или Силвер Спрингз уже процветание и постепенное их превращение в белые районы. Белый человек селится в Америке там, где живут белые и где хорошие школы. В районе Вашингтона и за городом дешевле $500 тыщ не найдешь. Ближе к центру дома стоят от миллиона-полутора. Квартиры двушки-трешки в новостроях примерно также.
ЗЫ Это не Манхеттен. Но это примерный ориентир средней стоимости домов в США, где можно нормально, комфортно и безопасно жить, где есть хорошие школы и где есть высокоплачиваемая работа.
Востаннє редагувалось Libo
в Нед 27 чер, 2021 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:57
Libo написав: Grand Touring написав: airmax78 написав:
И что в этом такого?
Медианная зарплата, уровень жизни в Мемфисе выше чем в Киеве.
Ты бы сначала посмотрел дальше своей клуни, расширил бы немножко свой ограниченный кругозор, а потом бы уже учил других, где жить хорошо и богато.
Обычный Киев для неограниченных кругозором.
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BIGor
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:00
BIGor вас сейчас заплюют, вы здесь никому не докажете что в пешей доступности от метро есть такие дыры.
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vitaliian
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:04
vitaliian написав:BIGor
вас сейчас заплюют, вы здесь никому не докажете что в пешей доступности от метро есть такие дыры.
Я когда-то по молодости и по глупости зашел в один из дворов на Хрещатике....
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:07
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Libo
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:14
BIGor написав:
Я когда-то по молодости и по глупости зашел в один из дворов на Хрещатике....
Ценнейшая информация, интереснейший рассказ и убийственный аргумент в споре - оно по молодости заходило во двор на Хрещатике...
Бухать, поссать или дать в подъезде эскимо своей девушке?
И что же там такое необычное увидел? Что там было страшнее, чем в Мемфисе?
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Libo
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:26
Libo твое место обоссцаный подполковничек - под газоном.
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BIGor
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:31
Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?
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sergikkc007
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:35
airmax78 написав:
Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ.И да, тарифы будут расти кратно.
Вже на рівні Східної Йоропи, але нічо, Макс заплатить за Роттердам+++
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:39
барабашов написав:airmax78
Скоро у нас будет так как в Афгане, Ираке, Пакистане або Индии - когда белый инженер на электростанции, водоканале, заводе по пр-ву бутылок или бетона в миксерах получает ненамного меньше стоматолога-частника или гинеколога там с травматологом. А не как сейчас чуть ли не в 10 раз меньше.
Иначе не ближний восток у нас будет, а южный Судан с Сомали.
Хахаха... в любому випадку, всі варіанти на Східну Ойропу, на яку деякі наярюють не схоже...
Знайте, як то кажуть своє місце... Пакістан, Сомалі і Судан
зі. Але імхо я б не переймався - все буде Раша ))) а там узбекі понаїдуть
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