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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 чер, 2021 11:42
Теб"я я так подивлюсь вже разів ...ннадцять відпердолили...
такий прям в тебе гештальт з цього приводу
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:57
Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.
Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
Востаннє редагувалось Первый
в Нед 27 чер, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:57
sergikkc007 написав:
Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?
Никак нет. До последнего дыхания.
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Libo
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:00
Libo написав: sergikkc007 написав:
Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?
Никак нет. До последнего дыхания.
Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.
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artlife
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:01
Первый написав:
Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.
Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
Правильно не "до жопи", а "до сраки". Вчить мову.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:01
artlife написав:
Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.
латентний кацап Лібо - дуже гарне прикриття у ФЄСЄБЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:03
BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
вас сейчас заплюют, вы здесь никому не докажете что в пешей доступности от метро есть такие дыры.
Я когда-то по молодости и по глупости зашел в один из дворов на Хрещатике....
Да, чуть ли не единственный более-менее приличный двор в старом фонде - это Генеральский дворик.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:06
change_pm написав: artlife написав:
Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.
латентний кацап Лібо - дуже гарне прикриття у ФЄСЄБЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ
є така ймовірність
...враховуючи, що в нього над ліжком висить портрет Адрєя Петровича Девятова)))
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:07
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:16
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