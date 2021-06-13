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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7754775577567757>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:42

  Libo написав:
  BIGor написав:Обычный Киев для неограниченных кругозором.


Я не думаю, что твоя квартира в хруще в Киеве, хуже фанерных развалин в Мемфисе. И явное преимущества твоей жизни в хруще в Киеве еще и то, что черные не пердолят каждый день твою дочку по дороге со школы, а тебя еще не подрезали, еще влачишь свое ничтожное ватное существование. В Мемфисе поди б уже давно сгнил.
:lol: :lol: :lol:

Теб"я я так подивлюсь вже разів ...ннадцять відпердолили...
такий прям в тебе гештальт з цього приводу :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.

Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
Востаннє редагувалось Первый в Нед 27 чер, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 11:57

  sergikkc007 написав:Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?


Никак нет. До последнего дыхания. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:00

  Libo написав:
  sergikkc007 написав:Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?


Никак нет. До последнего дыхания. :?



Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:01

  Первый написав:Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.

Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…


Правильно не "до жопи", а "до сраки". Вчить мову.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:01

  artlife написав:Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.

латентний кацап Лібо - дуже гарне прикриття у ФЄСЄБЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:03

  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor вас сейчас заплюют, вы здесь никому не докажете что в пешей доступности от метро есть такие дыры.

Я когда-то по молодости и по глупости зашел в один из дворов на Хрещатике....


Да, чуть ли не единственный более-менее приличный двор в старом фонде - это Генеральский дворик.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:06

  change_pm написав:
  artlife написав:Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.

латентний кацап Лібо - дуже гарне прикриття у ФЄСЄБЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ :mrgreen:


є така ймовірність :? ...враховуючи, що в нього над ліжком висить портрет Адрєя Петровича Девятова)))
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:07

  change_pm написав:латентний кацап Лібо - дуже гарне прикриття у ФЄСЄБЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ :mrgreen:


Нашли москаля. Я мечтаю еще поработать начальником натовского концлагеря на территории бывшей России. Очень брутален, садист и мучитель.
:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:16

  sergikkc007 написав:є така ймовірність :? ...враховуючи, що в нього над ліжком висить портрет Адрєя Петровича Девятова)))


Полковник Девятов на пенсии, зарабатывает себе бабки на лекциях. Он далеко не в фаворе у спецслужб РФ. Кстати, это он выкрал план китайского генштаба по захвату и поглощению России Китаем. Сам вопреки инструкции его изучил и потом публично объявил, что судьба России это писец, а судьба русской нации - сгнить на китайских плантациях. Другого не дано. В этом я с ним полностью согласен. В разведке бывших не бывает. 8) 8) 8)
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