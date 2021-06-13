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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7754775577567757

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/erKcRKqKCr4
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:28

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Востаннє редагувалось sergikkc007 в Нед 27 чер, 2021 12:40, всього редагувалось 1 раз.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 12:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sergikkc007 написав:йому більше до душі союз з Китаєм
Китай это киселевская пропаганда, никогда равноправного союза рф - Китай не будет. Для Китая рф это экономически отсталая территория без населения. Максимум на что рф может расчитывать на союз с Абхазией, Сирией, Белорусью и Казахстаном. Остальные страны только посмеются над подобным предложением (даже Болгария 100% лояльная к рф выбрала ЕС)
vitaliian
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