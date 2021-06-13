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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 чер, 2021 12:19
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:28
Востаннє редагувалось sergikkc007
в Нед 27 чер, 2021 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:36
sergikkc007 написав:
йому більше до душі союз з Китаєм
Китай это киселевская пропаганда, никогда равноправного союза рф - Китай не будет. Для Китая рф это экономически отсталая территория без населения. Максимум на что рф может расчитывать на союз с Абхазией, Сирией, Белорусью и Казахстаном. Остальные страны только посмеются над подобным предложением (даже Болгария 100% лояльная к рф выбрала ЕС)
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