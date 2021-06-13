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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 27 чер, 2021 10:53
airmax78 написав:
США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Вашингтон я знаю хорошо. Там есть неблагополучные черные районы, но там нет такой разрухи и брошенных домов, потому что на жилье даже там спрос и дома в гетто стоили до подоражания как минимум $200-300 тыщ. А в ранее черных гетто Уитоне или Силвер Спрингз уже процветание и постепенное их превращение в белые районы. Белый человек селится в Америке там, где живут белые и где хорошие школы. В районе Вашингтона и за городом дешевле $500 тыщ не найдешь. Ближе к центру дома стоят от миллиона-полутора. Квартиры двушки-трешки в новостроях примерно также.
ЗЫ Это не Манхеттен. Но это примерный ориентир средней стоимости домов в США, где можно нормально, комфортно и безопасно жить, где есть хорошие школы и где есть высокоплачиваемая работа.
Востаннє редагувалось Libo
в Нед 27 чер, 2021 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:35
airmax78 написав:
Налью немного воды на колесо мельницы полного ПЦа и мы все умрем. На Герцена прорвало внутриквартальный водопровод. Третьи сутки нет воды. Мини гуманитарная катастрофа. Вчера посмотрел кто работает в водоканале. Мужики, всем за 50. Вангую: следующие врозеточники - это коммунальщики. Ну или нам ПЦ.И да, тарифы будут расти кратно.
Вже на рівні Східної Йоропи, але нічо, Макс заплатить за Роттердам+++
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:57
Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.
Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
Востаннє редагувалось Первый
в Нед 27 чер, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 11:57
sergikkc007 написав:
Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?
Никак нет. До последнего дыхания.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:00
Libo написав: sergikkc007 написав:
Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?
Никак нет. До последнего дыхания.
Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:01
Первый написав:
Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.
Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
Правильно не "до жопи", а "до сраки". Вчить мову.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:03
BIGor написав: vitaliian написав:BIGor
вас сейчас заплюют, вы здесь никому не докажете что в пешей доступности от метро есть такие дыры.
Я когда-то по молодости и по глупости зашел в один из дворов на Хрещатике....
Да, чуть ли не единственный более-менее приличный двор в старом фонде - это Генеральский дворик.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:19
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Додано: Нед 27 чер, 2021 12:28
Востаннє редагувалось sergikkc007
в Нед 27 чер, 2021 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:03
Grand Touring нельзя сравнивать рынок штатов с нашим. Там совсем другое ценообразование. Когда у нас налоги будут платиться по районам, и школы будут содержаться на эти налоги, и вариантов попасть в школу не в своём районе либо не будет вообще, либо только за очень большие деньги - тогда можно будет о чем-то говорить.
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