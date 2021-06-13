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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 чер, 2021 13:11
change_pm написав: airmax78 написав:Grand Touring
нельзя сравнивать рынок штатов с нашим. Там совсем другое ценообразование. Когда у нас налоги будут платиться по районам, и школы будут содержаться на эти налоги
, и вариантов попасть в школу не в своём районе либо не будет вообще, либо только за очень большие деньги - тогда можно будет о чем-то говорить.
Тобто ніколи
Нет, просто писать в центре Мемфиса недвига в 2 раза дешевле чем в центре Киева, не зная контекста - это ни о чем.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:13
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:55
Максим как обычно "ложку к обеду" подал - 3-й месяц подряд в США, Британии и Германии спрос падает (по большинству других стран статистика не такая оперативная)
Первый написав:
Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.
Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
А можно не причитать и не бухтеть, а рассказать немного о конкретике в формате "было-стало". И пруфы желательно не забыть приложить. Интересно же. Но ничего по тексту непонятно...
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:01
iriverix написав: zРадио написав:
Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix
, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали
Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции
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