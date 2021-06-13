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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 чер, 2021 13:11
change_pm написав: airmax78 написав:Grand Touring
нельзя сравнивать рынок штатов с нашим. Там совсем другое ценообразование. Когда у нас налоги будут платиться по районам, и школы будут содержаться на эти налоги
, и вариантов попасть в школу не в своём районе либо не будет вообще, либо только за очень большие деньги - тогда можно будет о чем-то говорить.
Тобто ніколи
Нет, просто писать в центре Мемфиса недвига в 2 раза дешевле чем в центре Киева, не зная контекста - это ни о чем.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:13
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Додано: Нед 27 чер, 2021 13:55
Максим как обычно "ложку к обеду" подал - 3-й месяц подряд в США, Британии и Германии спрос падает (по большинству других стран статистика не такая оперативная)
Первый написав:
Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.
Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
А можно не причитать и не бухтеть, а рассказать немного о конкретике в формате "было-стало". И пруфы желательно не забыть приложить. Интересно же. Но ничего по тексту непонятно...
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:01
iriverix написав: zРадио написав:
Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix
, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...
Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали
Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:24
zРадио написав:
Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции
Ты целыми днями тут говоришь непосвященнным людям, что завтра недвижимость станет 3 коп. ведро. Это разве не совет, что им делать? А есть тут люди с разным уровнем, не все видят, что ты фсбешный троль и провокатор, неуч и просто подлючая москалятина.
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Libo
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:28
sergikkc007
С Девятовым я согласен далеко во всем. Он ватник, совок, хунвейбин, наполовину русский. А для мня любой русский ниже обезъяны.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:33
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:Grand Touring
нельзя сравнивать рынок штатов с нашим. Там совсем другое ценообразование. Когда у нас налоги будут платиться по районам, и школы будут содержаться на эти налоги
, и вариантов попасть в школу не в своём районе либо не будет вообще, либо только за очень большие деньги - тогда можно будет о чем-то говорить.
Тобто ніколи
Нет, просто писать в центре Мемфиса недвига в 2 раза дешевле чем в центре Киева, не зная контекста - это ни о чем.
В Мемфисе с кем общаться и дружить?.
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Investor_K
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:56
Libo написав: zРадио написав:
Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции
Ты целыми днями тут говоришь непосвященнным людям, что завтра недвижимость станет 3 коп. ведро. Это разве не совет, что им делать? А есть тут люди с разным уровнем, не все видят, что ты фсбешный троль и провокатор, неуч и просто подлючая москалятина.
Тебя разбанили, тролль? Целыми днями агитируешь за дорожай здесь ты. Включая откровенный мусор типа GME. Так что чья бы уже мычала по вопросам ответственности за базар, но твоя - точно молчала!
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Додано: Нед 27 чер, 2021 14:58
За базар должны отвечать органы рыночного надзора. Держпродспоживслужба.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:00
Investor_K написав: airmax78 написав:
Нет, просто писать в центре Мемфиса недвига в 2 раза дешевле чем в центре Киева, не зная контекста - это ни о чем.
В Мемфисе с кем общаться и дружить?.
Либо ж написал - с черенькими. Они очень общительные и дружелюбные там.
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