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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7754775577567757>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 13:11

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Grand Touring нельзя сравнивать рынок штатов с нашим. Там совсем другое ценообразование. Когда у нас налоги будут платиться по районам, и школы будут содержаться на эти налоги, и вариантов попасть в школу не в своём районе либо не будет вообще, либо только за очень большие деньги - тогда можно будет о чем-то говорить.

Тобто ніколи :mrgreen:

Нет, просто писать в центре Мемфиса недвига в 2 раза дешевле чем в центре Киева, не зная контекста - это ни о чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 13:13

Графики по всему миру сходят с ума: https://news.finance.ua/ua/news/-/49524 ... -na-zhytlo
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 13:55

  airmax78 написав:Графики по всему миру сходят с ума: https://news.finance.ua/ua/news/-/49524 ... -na-zhytlo


Максим как обычно "ложку к обеду" подал - 3-й месяц подряд в США, Британии и Германии спрос падает (по большинству других стран статистика не такая оперативная)

  Первый написав:Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.

Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…


А можно не причитать и не бухтеть, а рассказать немного о конкретике в формате "было-стало". И пруфы желательно не забыть приложить. Интересно же. Но ничего по тексту непонятно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:01

  iriverix написав:
  zРадио написав:Впрочем, настаивать я не собираюсь - у тебя, или iriverix, или кого-либо еще есть право не разделять эти ожидания...

Так, меня трогать не надо. Я всего лишь на своем примере показал, что есть реальные люди, которые сидят на ветке и прислушались к твои советам не покупать, и ситуативно, на текущий момент прогадали


Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:24

  zРадио написав:Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции


Ты целыми днями тут говоришь непосвященнным людям, что завтра недвижимость станет 3 коп. ведро. Это разве не совет, что им делать? А есть тут люди с разным уровнем, не все видят, что ты фсбешный троль и провокатор, неуч и просто подлючая москалятина. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:28

sergikkc007

С Девятовым я согласен далеко во всем. Он ватник, совок, хунвейбин, наполовину русский. А для мня любой русский ниже обезъяны. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:33

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Grand Touring нельзя сравнивать рынок штатов с нашим. Там совсем другое ценообразование. Когда у нас налоги будут платиться по районам, и школы будут содержаться на эти налоги, и вариантов попасть в школу не в своём районе либо не будет вообще, либо только за очень большие деньги - тогда можно будет о чем-то говорить.

Тобто ніколи :mrgreen:

Нет, просто писать в центре Мемфиса недвига в 2 раза дешевле чем в центре Киева, не зная контекста - это ни о чем.

В Мемфисе с кем общаться и дружить?.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:56

  Libo написав:
  zРадио написав:Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции


Ты целыми днями тут говоришь непосвященнным людям, что завтра недвижимость станет 3 коп. ведро. Это разве не совет, что им делать? А есть тут люди с разным уровнем, не все видят, что ты фсбешный троль и провокатор, неуч и просто подлючая москалятина. :?


Тебя разбанили, тролль? Целыми днями агитируешь за дорожай здесь ты. Включая откровенный мусор типа GME. Так что чья бы уже мычала по вопросам ответственности за базар, но твоя - точно молчала!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 14:58

За базар должны отвечать органы рыночного надзора. Держпродспоживслужба.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:00

  Investor_K написав:
  airmax78 написав:Нет, просто писать в центре Мемфиса недвига в 2 раза дешевле чем в центре Киева, не зная контекста - это ни о чем.

В Мемфисе с кем общаться и дружить?.

Либо ж написал - с черенькими. Они очень общительные и дружелюбные там.
airmax78
 
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