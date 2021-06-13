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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7754775577567757

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:03

А я боюсь
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:09

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Графики по всему миру сходят с ума: https://news.finance.ua/ua/news/-/49524 ... -na-zhytlo


Максим как обычно "ложку к обеду" подал - 3-й месяц подряд в США, Британии и Германии спрос падает (по большинству других стран статистика не такая оперативная)

  Первый написав:Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.

Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…


А можно не причитать и не бухтеть, а рассказать немного о конкретике в формате "было-стало". И пруфы желательно не забыть приложить. Интересно же. Но ничего по тексту непонятно...

Видишь ты какой. Когда цены росли как дурные - ты все отрицал, потому что на графиках ничего не отображалось. А как только отобразилось на графиках ты тут же ухватился за то, что продажи падают, что вроде как вполне логично при таком диком и быстром росте. Как-то некрасиво.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:21

  airmax78 написав:Видишь ты какой. Когда цены росли как дурные - ты все отрицал, потому что на графиках ничего не отображалось. А как только отобразилось на графиках ты тут же ухватился за то, что продажи падают, что вроде как вполне логично при таком диком и быстром росте. Как-то некрасиво.


Ты опять ничего не понял. США и Европа росли до весны, мы не росли до весны. США и Европа не растут с весны, мы начали расти с весны. Что из этого я отрицал - ты не перегрелся? Если бы "практики" не ворчали по поводу неуместности данных зарубежных РН, я бы их чаще давал.

Кстати, на Западе рост цены сопровождался ростом объемов. У нас рост цены - на падении объемов. Ты об этом тоже знаешь, но молчишь. Как-то некрасиво (ведь природа роста абсолютно разная, и последствия будут - тоже)
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:29

airmax78

Не отрицал, а в агресивній формі роздавав направо і наліво.
Парк лейк сіті. Старт продажу. Взяв пару каклєток і одну палаюча авізо. У відповідь - 90+ куе за 1к з видом на озеро.1700 за квадрат, в труселя - 1500.


Аргумент чешка на бабалоні дешевша і пенсія 2 кгрн і … чомусь не літає.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:32

  airmax78 написав:
  Libo написав:
  Grand Touring написав: Медианная зарплата, уровень жизни в Мемфисе выше чем в Киеве.


Ты бы сначала посмотрел дальше своей клуни, расширил бы немножко свой ограниченный кругозор, а потом бы уже учил других, где жить хорошо и богато. :lol:


США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.


Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:34

  rjkz написав:Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?


Питання що купити.

У кийові в благополучно районі можна 2 к за 60 купити, і шо?
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:36

  artlife написав:
  Libo написав:
  sergikkc007 написав:Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?


Никак нет. До последнего дыхания. :?



Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.


Так он-же сам признавался что шпиЁн. Только не говорил чей.
ШтЫрлиц кремлевский.
"Штирлиц шел по Берлину и ловил на себе удивленные взгляды эсэсовцев.
Он никак не мог понять, что его выдает - буденовка с красной звездой или волочащийся сзади парашют"
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 15:47

  Libo написав:
  zРадио написав:Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции


Ты целыми днями тут говоришь непосвященнным людям, что завтра недвижимость станет 3 коп. ведро. Это разве не совет, что им делать? А есть тут люди с разным уровнем, не все видят, что ты фсбешный троль и провокатор, неуч и просто подлючая москалятина. :?


Кто громче всех кричит "Держи вора!"?
rjkz
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  #<1 ... 7754775577567757
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