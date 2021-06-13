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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:03
А я боюсь
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Investor_K
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:09
zРадио написав:
Максим как обычно "ложку к обеду" подал - 3-й месяц подряд в США, Британии и Германии спрос падает (по большинству других стран статистика не такая оперативная)
Первый написав:
Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.
Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
А можно не причитать и не бухтеть, а рассказать немного о конкретике в формате "было-стало". И пруфы желательно не забыть приложить. Интересно же. Но ничего по тексту непонятно...
Видишь ты какой. Когда цены росли как дурные - ты все отрицал, потому что на графиках ничего не отображалось. А как только отобразилось на графиках ты тут же ухватился за то, что продажи падают, что вроде как вполне логично при таком диком и быстром росте. Как-то некрасиво.
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airmax78
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:21
airmax78 написав:
Видишь ты какой. Когда цены росли как дурные - ты все отрицал, потому что на графиках ничего не отображалось. А как только отобразилось на графиках ты тут же ухватился за то, что продажи падают, что вроде как вполне логично при таком диком и быстром росте. Как-то некрасиво.
Ты опять ничего не понял. США и Европа росли до весны, мы не росли до весны. США и Европа не растут с весны, мы начали расти с весны. Что из этого я отрицал - ты не перегрелся? Если бы "практики" не ворчали по поводу неуместности данных зарубежных РН, я бы их чаще давал.
Кстати, на Западе рост цены сопровождался ростом объемов. У нас рост цены - на падении объемов. Ты об этом тоже знаешь, но молчишь. Как-то некрасиво (ведь природа роста абсолютно разная, и последствия будут - тоже)
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zРадио
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:29
airmax78
Не отрицал, а в агресивній формі роздавав направо і наліво.
Парк лейк сіті. Старт продажу. Взяв пару каклєток і одну палаюча авізо. У відповідь - 90+ куе за 1к з видом на озеро.1700 за квадрат, в труселя - 1500.
Аргумент чешка на бабалоні дешевша і пенсія 2 кгрн і … чомусь не літає.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:32
airmax78 написав: Libo написав: Grand Touring написав:
Медианная зарплата, уровень жизни в Мемфисе выше чем в Киеве.
Ты бы сначала посмотрел дальше своей клуни, расширил бы немножко свой ограниченный кругозор, а потом бы уже учил других, где жить хорошо и богато.
США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
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rjkz
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:34
rjkz написав:
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Питання що купити.
У кийові в благополучно районі можна 2 к за 60 купити, і шо?
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:36
artlife написав: Libo написав: sergikkc007 написав:
Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?
Никак нет. До последнего дыхания.
Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.
Так он-же сам признавался что шпиЁн. Только не говорил чей.
ШтЫрлиц кремлевский.
"Штирлиц шел по Берлину и ловил на себе удивленные взгляды эсэсовцев.
Он никак не мог понять, что его выдает - буденовка с красной звездой или волочащийся сзади парашют"
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Додано: Нед 27 чер, 2021 15:47
Libo написав: zРадио написав:
Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции
Ты целыми днями тут говоришь непосвященнным людям, что завтра недвижимость станет 3 коп. ведро. Это разве не совет, что им делать? А есть тут люди с разным уровнем, не все видят, что ты фсбешный троль и провокатор, неуч и просто подлючая москалятина.
Кто громче всех кричит "Держи вора!"?
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