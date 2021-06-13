|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:03
А я боюсь
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6671
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:09
zРадио написав:
Максим как обычно "ложку к обеду" подал - 3-й месяц подряд в США, Британии и Германии спрос падает (по большинству других стран статистика не такая оперативная)
Первый написав:
Якось дуже захотілося в час мартовських пиков зРадіо.
Нова черга парклейксіті показала ціни на етапі ура, будемо копати котлован. Все як тут пишуть - вид до жопи, моп нах тре, зубожіння і пздц, новий котлован по ціні старого…
А можно не причитать и не бухтеть, а рассказать немного о конкретике в формате "было-стало". И пруфы желательно не забыть приложить. Интересно же. Но ничего по тексту непонятно...
Видишь ты какой. Когда цены росли как дурные - ты все отрицал, потому что на графиках ничего не отображалось. А как только отобразилось на графиках ты тут же ухватился за то, что продажи падают, что вроде как вполне логично при таком диком и быстром росте. Как-то некрасиво.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39005
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 928 раз.
- Подякували: 4726 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:21
airmax78 написав:
Видишь ты какой. Когда цены росли как дурные - ты все отрицал, потому что на графиках ничего не отображалось. А как только отобразилось на графиках ты тут же ухватился за то, что продажи падают, что вроде как вполне логично при таком диком и быстром росте. Как-то некрасиво.
Ты опять ничего не понял. США и Европа росли до весны, мы не росли до весны. США и Европа не растут с весны, мы начали расти с весны. Что из этого я отрицал - ты не перегрелся? Если бы "практики" не ворчали по поводу неуместности данных зарубежных РН, я бы их чаще давал.
Кстати, на Западе рост цены сопровождался ростом объемов. У нас рост цены - на падении объемов. Ты об этом тоже знаешь, но молчишь. Как-то некрасиво (ведь природа роста абсолютно разная, и последствия будут - тоже)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10310
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2246 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:29
airmax78
Не отрицал, а в агресивній формі роздавав направо і наліво.
Парк лейк сіті. Старт продажу. Взяв пару каклєток і одну палаюча авізо. У відповідь - 90+ куе за 1к з видом на озеро.1700 за квадрат, в труселя - 1500.
Аргумент чешка на бабалоні дешевша і пенсія 2 кгрн і … чомусь не літає.
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16138
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:32
airmax78 написав: Libo написав: Grand Touring написав:
Медианная зарплата, уровень жизни в Мемфисе выше чем в Киеве.
Ты бы сначала посмотрел дальше своей клуни, расширил бы немножко свой ограниченный кругозор, а потом бы уже учил других, где жить хорошо и богато.
США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11848
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5922 раз.
- Подякували: 3063 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:34
rjkz написав:
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Питання що купити.
У кийові в благополучно районі можна 2 к за 60 купити, і шо?
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16138
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:36
artlife написав: Libo написав: sergikkc007 написав:
Шановні! Мені одному здається, що Лібо зав'язав з військовою службою і подався в ріелтори?
Никак нет. До последнего дыхания.
Опять Либо ролик с российскими триколорами запостил.
Так он-же сам признавался что шпиЁн. Только не говорил чей.
ШтЫрлиц кремлевский.
"Штирлиц шел по Берлину и ловил на себе удивленные взгляды эсэсовцев.
Он никак не мог понять, что его выдает - буденовка с красной звездой или волочащийся сзади парашют"
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11848
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5922 раз.
- Подякували: 3063 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 15:47
Libo написав: zРадио написав:
Я не давал советов не покупать. Я давал и даю экономические данные, говорящие о неизбежной коррекции
Ты целыми днями тут говоришь непосвященнным людям, что завтра недвижимость станет 3 коп. ведро. Это разве не совет, что им делать? А есть тут люди с разным уровнем, не все видят, что ты фсбешный троль и провокатор, неуч и просто подлючая москалятина.
Кто громче всех кричит "Держи вора!"?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11848
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5922 раз.
- Подякували: 3063 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:31
Первый написав: rjkz написав:
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Питання що купити.
У кийові в благополучно районі можна 2 к за 60 купити, і шо?
Во-первых, 2 бедрум - это 2 спальни + "ЗАЛА" (ТМ yura_)
Во-вторых, ответ был на пост Максима, и он понимает "i шо?".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11848
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5922 раз.
- Подякували: 3063 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:43
rjkz написав:
Так он-же сам признавался что шпиЁн. Только не говорил чей.
ШтЫрлиц кремлевский.
Точно угадать невозможно. Агенты бывают двойными или даже тройными. Ласкаве телятко двох маток сце. Знает точно только Отец наш Небесный. Могу только сказать, что платят лучше всего в Опус Деи в Ватикане. Самая сильная разведка мира. Плюс Папа отпускает служивым все грехи.
Это вам не фсб и гру. Посмторите только на этих двух русских задротов Петрова и Баширова. А на подполковника Путина...
Этот народ и его спецслужбы ниже животных.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 9920
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 4230 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|