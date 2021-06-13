Додано: Нед 27 чер, 2021 15:21

airmax78 написав: Видишь ты какой. Когда цены росли как дурные - ты все отрицал, потому что на графиках ничего не отображалось. А как только отобразилось на графиках ты тут же ухватился за то, что продажи падают, что вроде как вполне логично при таком диком и быстром росте. Как-то некрасиво. Видишь ты какой. Когда цены росли как дурные - ты все отрицал, потому что на графиках ничего не отображалось. А как только отобразилось на графиках ты тут же ухватился за то, что продажи падают, что вроде как вполне логично при таком диком и быстром росте. Как-то некрасиво.

Ты опять ничего не понял. США и Европа росли до весны, мы не росли до весны. США и Европа не растут с весны, мы начали расти с весны. Что из этого я отрицал - ты не перегрелся? Если бы "практики" не ворчали по поводу неуместности данных зарубежных РН, я бы их чаще давал.Кстати, на Западе рост цены сопровождался ростом объемов. У нас рост цены - на падении объемов. Ты об этом тоже знаешь, но молчишь. Как-то некрасиво (ведь природа роста абсолютно разная, и последствия будут - тоже)