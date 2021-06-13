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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:48
Libo написав: rjkz написав:
Так он-же сам признавался что шпиЁн. Только не говорил чей.
ШтЫрлиц кремлевский.
Точно угадать невозможно. Агенты бывают двойными или даже тройными. Ласкаве телятко двох маток сце. Знает точно только Отец наш Небесный. Могу только сказать, что платят лучше всего в Опус Деи в Ватикане. Самая сильная разведка мира. Плюс Папа отпускает служивым все грехи.
Это вам не фсб и гру. Посмторите только на этих двух русских задротов Петрова и Баширова. А на подполковника Путина...
Этот народ и его спецслужбы ниже животных.
Смотри-ка, и Дэна Брауна осилил, интересно, в оригинале или в переводе на служебный русский?
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:53
rjkz написав: Libo написав: rjkz написав:
Так он-же сам признавался что шпиЁн. Только не говорил чей.
ШтЫрлиц кремлевский.
Точно угадать невозможно. Агенты бывают двойными или даже тройными. Ласкаве телятко двох маток сце. Знает точно только Отец наш Небесный. Могу только сказать, что платят лучше всего в Опус Деи в Ватикане. Самая сильная разведка мира. Плюс Папа отпускает служивым все грехи.
Это вам не фсб и гру. Посмторите только на этих двух русских задротов Петрова и Баширова. А на подполковника Путина...
Этот народ и его спецслужбы ниже животных.
Смотри-ка, и Дэна Брауна осилил, интересно, в оригинале или в переводе на служебный русский?
Яке «в оригіналі» і «читати» … фільм, просто фільм в перекладі «закадровий одноголосний».
Про Ватикан - повна бредятина, Китай, Ізраїль, Брити, ЦРУ, ГРУ . Решта - фантазери з Інтернету
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:56
rjkz написав: airmax78 написав:
США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:59
stas_rst написав: rjkz написав: Libo написав:
Точно угадать невозможно. Агенты бывают двойными или даже тройными. Ласкаве телятко двох маток сце. Знает точно только Отец наш Небесный. Могу только сказать, что платят лучше всего в Опус Деи в Ватикане. Самая сильная разведка мира. Плюс Папа отпускает служивым все грехи.
Это вам не фсб и гру. Посмторите только на этих двух русских задротов Петрова и Баширова. А на подполковника Путина...
Этот народ и его спецслужбы ниже животных.
Смотри-ка, и Дэна Брауна осилил, интересно, в оригинале или в переводе на служебный русский?
Яке «в оригіналі» і «читати» … фільм, просто фільм в перекладі «закадровий одноголосний».
Про Ватикан - повна бредятина, Китай, Ізраїль, Брити, ЦРУ, ГРУ . Решта - фантазери з Інтернету
Скорее комиксы и раскраски
. Судя по уровню сексуальной озабоченности, персонаж находится в пубертатном возрасте.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:10
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость.
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.
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