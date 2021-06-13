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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7754775577567757

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:31

  Первый написав:
  rjkz написав:Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?


Питання що купити.

У кийові в благополучно районі можна 2 к за 60 купити, і шо?


Во-первых, 2 бедрум - это 2 спальни + "ЗАЛА" (ТМ yura_) :mrgreen:
Во-вторых, ответ был на пост Максима, и он понимает "i шо?".
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:56

  rjkz написав:
  airmax78 написав:США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.


Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?

Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:10

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.


Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?

Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.


Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. :lol:
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:49

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?

Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.


Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. :lol:
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.

Паника заставляет людей делать страшные глупости. Надо пользоваться. Уже понятно, что если не 100%, то 70% точно вернутся в офисы. А там и 100%. Мы с 1.09 как дети в школу. Закончилась вольная жизсть.
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  #<1 ... 7754775577567757
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