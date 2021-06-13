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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 чер, 2021 16:31
Первый написав: rjkz написав:
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Питання що купити.
У кийові в благополучно районі можна 2 к за 60 купити, і шо?
Во-первых, 2 бедрум - это 2 спальни + "ЗАЛА" (ТМ yura_)
Во-вторых, ответ был на пост Максима, и он понимает "i шо?".
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Додано: Нед 27 чер, 2021 16:56
rjkz написав: airmax78 написав:
США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 17:10
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость.
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 18:49
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость.
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.
Паника заставляет людей делать страшные глупости. Надо пользоваться. Уже понятно, что если не 100%, то 70% точно вернутся в офисы. А там и 100%. Мы с 1.09 как дети в школу. Закончилась вольная жизсть.
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