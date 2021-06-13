Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
airmax78 написав:США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
Ручаюсь. Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом. 275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.
rjkz написав: Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?
Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
Ручаюсь. Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом. 275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.
Паника заставляет людей делать страшные глупости. Надо пользоваться. Уже понятно, что если не 100%, то 70% точно вернутся в офисы. А там и 100%. Мы с 1.09 как дети в школу. Закончилась вольная жизсть.
rjkz написав:Ручаюсь. Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом. 275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.
Не свисти. Это может быть в черном гетто на выселках, но и то мало правдоподобно. В целом нормальное жилье, аналогичесное киевскому новострою, 2 bedrooms, около 100 кв.м купить в околоцентральных районах Нью-Йорка можно в районе лимона. Даже сейчас. Представляю не самый лучший район Хобокен. 30 минут до центра. Там цены умеренные. Как у нас Отрадный или Нивки. Популярен среди японцев. Американцы там не очень. Не самый лучший, но и не самый худший. Поэтому и цены там очень умеренные всегда. https://www.providentlegacyres.com/resu ... DMQAvD_BwE