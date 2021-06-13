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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7754775577567757

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:31

  Первый написав:
  rjkz написав:Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?


Питання що купити.

У кийові в благополучно районі можна 2 к за 60 купити, і шо?


Во-первых, 2 бедрум - это 2 спальни + "ЗАЛА" (ТМ yura_) :mrgreen:
Во-вторых, ответ был на пост Максима, и он понимает "i шо?".
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 16:56

  rjkz написав:
  airmax78 написав:США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.


Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?

Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 17:10

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:США страна контрастов. Отъезжаешь 30 минут от Вашингтона и тоже такое можно встретить. Но, понятное дело, что базируясь на цифрах Намбео, недвига в Киеве дороже стоить не может.


Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?

Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.


Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. :lol:
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 18:49

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?

Верится с трудом. Но если так, то можно сделать вывод, что сильно перепугались лендлорды ньюйоркщины, что прощай офис - это навсегда и Нью Йорк больше никому не нужен. Надо брать Нью Йорк значит, пока снова не улетело в космос. Но это не означает, что в Киеве должно все рухнуть.


Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. :lol:
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.

Паника заставляет людей делать страшные глупости. Надо пользоваться. Уже понятно, что если не 100%, то 70% точно вернутся в офисы. А там и 100%. Мы с 1.09 как дети в школу. Закончилась вольная жизсть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:07

  rjkz написав:Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. :lol:
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.


Не свисти. Это может быть в черном гетто на выселках, но и то мало правдоподобно.
В целом нормальное жилье, аналогичесное киевскому новострою, 2 bedrooms, около 100 кв.м купить в околоцентральных районах Нью-Йорка можно в районе лимона. Даже сейчас.
Представляю не самый лучший район Хобокен. 30 минут до центра. Там цены умеренные. Как у нас Отрадный или Нивки. Популярен среди японцев. Американцы там не очень. Не самый лучший, но и не самый худший. Поэтому и цены там очень умеренные всегда. :?
https://www.providentlegacyres.com/resu ... DMQAvD_BwE
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Правда от февраля.
https://newyorkrealty.us/posts/%d0%b4%d ... %80%d0%ba/

Конечно возможно, что за полгода ещё цены подупали, не силен в районах ньюйорка, но, учитывая, что мои знакомые взяли в Техасе дом-гвнодом на 3бдрум за 250 куе, 2друм в нй за 270 выглядит как поларок
Востаннє редагувалось hume в Нед 27 чер, 2021 19:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:44

  airmax78 написав:Графики по всему миру сходят с ума: https://news.finance.ua/ua/news/-/49524 ... -na-zhytlo

Одна моя знакомая (бухгалтерша) любит говорить - Всё что поднимается обязательно упадет.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 19:49

  Первый написав:
  rjkz написав:Как быть с тем, что в благополучном районе НЙ можно купить 2 бдрм (3к по нашему) за примерно 300 куе?


Питання що купити.

У кийові в благополучно районі можна 2 к за 60 купити, і шо?

І що можна 2-к купити за 60куе? В Києві? В безпечному райні? Ви самі хоч вірите в те що написали? Киньте хоч один приклад з ОЛХ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:І що можна 2-к купити за 60куе? В Києві? В безпечному райні? Ви самі хоч вірите в те що написали? Киньте хоч один приклад з ОЛХ.
если не в старом фонде и с документами то что то такое на окраинах https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2-h-kom-kv-v-novom-dome-zaporozhtsa-petra-26a-m-darnitsa-IDLNpdl.html#8303f425ba
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:18

  vitaliian написав:
  BIGor написав:І що можна 2-к купити за 60куе? В Києві? В безпечному райні? Ви самі хоч вірите в те що написали? Киньте хоч один приклад з ОЛХ.
если не в старом фонде и с документами то что то такое на окраинах https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2-h-kom-kv-v-novom-dome-zaporozhtsa-petra-26a-m-darnitsa-IDLNpdl.html#8303f425ba



Тю. Прохожий писав що на бабалоні 3к в теплій гарній чешечці за 62.
Бери не хочу.
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