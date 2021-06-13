Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Еще столько же вложить и обустроить, получится сотка. Если взять за 60 в старом фонде как переходное жилье, то как правило они убитые, а во-вторых надо с первого дня начинать копить на новое - комфортное, современное жилье 21-го века. В старом фонде доживают со своими клопами и кошками старики, люмпен, нарики, невдахи. Если и живет там нормальная молодежь, то мастит лыжи свалить оттуда при первой же возможности. Это тренд.
Ещё 10 лет назад в немецкой столице можно было купить отличную квартиру за 200 тысяч евро. Сейчас, если у тебя нет 500 тысяч, то даже и не суйся. Новое нормальное жильё стоит минимум 300 000 евро за однушку (кухня-гостиная и спальня), а аренда обойдется в 1500 евро в месяц.
ПС Такая квартира стоит около 370 000 евро, а снимать её можно за 1300 евро в месяц. И это в 2018 году ППС Нет ни мопов ультрамодных, нет подвесной системы навесных фасадов, великолепное благоустройство и низкая этажность.
Востаннє редагувалось hume в Нед 27 чер, 2021 20:58, всього редагувалось 3 разів.
За 12 куе сделать ремонт на 52 метрах реально что-бы уложится в 60 куе? Да и Воскресенка - ну явно небезопасный район. Имеем минусы квартира не готова к проживанию плохой район плохой этаж плохая планировка.
BIGor написав:Имеем минусы квартира не готова к проживанию плохой район плохой этаж плохая планировка.
приходите вы в автосалон говорите хочу машину за 20куе вам показывают китайца, делаете вывод если мерсы за 20куе не продаются значит за 20куе машин нет вообще никаких. Занавес.
если бы была квартира с ремонтом вы бы сказали обои и плитка не того цвета надо всё выбрасывать и переделывать)
"плохой район и этаж" это уже личные предпочтения, если негде жить любой район и этаж лучше скамейки в парке. Просто ваши ожидания выше финансовых возможностей, к рынку недвижимости их сопоставление никакого отношения не имеет.
Есть новострои от 40куе (оранж) а в старом фонде бывает и того дешевле. Что ненамного дороже крупных обл.центров и примерно соответствует рынку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:Имеем минусы квартира не готова к проживанию плохой район плохой этаж плохая планировка.
приходите вы в автосалон говорите хочу машину за 20куе вам показывают китайца, делаете вывод если мерсы за 20куе не продаются значит за 20куе машине нет вообще никаких.
плохой район и этаж это уже личные предпочтения, если негде жить любой район и этаж лучше скамейки в парке. Просто ваши ожидания выше финансовых возможностей, к рынку недвижимости их сопоставление никакого отношения не имеет. Есть новострои от 40куе (оранж) а в старом фонде бывает и того дешевле. Что ненамного дороже крупных обл.центров и примерно соответствует рынку.
Ну Вам же не продают в салоне автомобиль без двигателя, который потом надо будет искать и докупать за 30% от стоимости самого автомобиля.
BIGor написав:Ну Вам же не продают в салоне автомобиль без двигателя, который потом надо будет искать и докупать за 30% от стоимости самого автомобиля.
играть в игру "угадай ваш вкус" с ремонтом никто не будет, вложить 12куе чтобы покупатель крутил носом что он хочет всё совсем по другому дураков нет.
Рынок не крутится вокруг вашей хотелки. Одному достаточно ремонта за 6куе другому подавай пшонка стайл. Как продавцу всем угодить? Ему нужно продать квартиру побыстрее, а не ждать 5 лет единственного покупателя кто заценит дизайн и качество материалов.
BIGor написав:Ну Вам же не продают в салоне автомобиль без двигателя, который потом надо будет искать и докупать за 30% от стоимости самого автомобиля.
играть в игру "угадай ваш вкус" с ремонтом никто не будет, вложить 12куе чтобы покупатель крутил носом что он хочет всё совсем по другому дураков нет.
Рынок не крутится вокруг вашей хотелки. Одному достаточно ремонта за 6куе другому подавай пшонка стайл. Как продавцу всем угодить? Ему нужно продать квартиру побыстрее, а не ждать 5 лет единственного покупателя кто заценит дизайн и качество материалов.
Причем здесь вкус, я же спросил о 2-к квартире за 60куе. Вы скинули квартиру не готовую к проживанию за 48 куе куда нужно вкинуть еще минимум 20 куе. Даже если абстрагироваться от неудачной планировки и плохого района - не укладываемся в 60 куе за 2-к.