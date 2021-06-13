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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7756775777587759>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:34

  vitaliian написав:
  BIGor написав:І що можна 2-к купити за 60куе? В Києві? В безпечному райні? Ви самі хоч вірите в те що написали? Киньте хоч один приклад з ОЛХ.
если не в старом фонде и с документами то что то такое на окраинах https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2-h-kom-kv-v-novom-dome-zaporozhtsa-petra-26a-m-darnitsa-IDLNpdl.html#8303f425ba


Еще столько же вложить и обустроить, получится сотка. Если взять за 60 в старом фонде как переходное жилье, то как правило они убитые, а во-вторых надо с первого дня начинать копить на новое - комфортное, современное жилье 21-го века. В старом фонде доживают со своими клопами и кошками старики, люмпен, нарики, невдахи. Если и живет там нормальная молодежь, то мастит лыжи свалить оттуда при первой же возможности. Это тренд. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://varlamov.ru/2947812.html?utm_source=interesting

Ещё 10 лет назад в немецкой столице можно было купить отличную квартиру за 200 тысяч евро. Сейчас, если у тебя нет 500 тысяч, то даже и не суйся. Новое нормальное жильё стоит минимум 300 000 евро за однушку (кухня-гостиная и спальня), а аренда обойдется в 1500 евро в месяц.

ПС
Такая квартира стоит около 370 000 евро, а снимать её можно за 1300 евро в месяц. И это в 2018 году
ППС
Нет ни мопов ультрамодных, нет подвесной системы навесных фасадов, великолепное благоустройство и низкая этажность.
Востаннє редагувалось hume в Нед 27 чер, 2021 20:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:50

  vitaliian написав:
  BIGor написав:І що можна 2-к купити за 60куе? В Києві? В безпечному райні? Ви самі хоч вірите в те що написали? Киньте хоч один приклад з ОЛХ.
если не в старом фонде и с документами то что то такое на окраинах https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-2-h-kom-kv-v-novom-dome-zaporozhtsa-petra-26a-m-darnitsa-IDLNpdl.html#8303f425ba

За 12 куе сделать ремонт на 52 метрах реально что-бы уложится в 60 куе?
Да и Воскресенка - ну явно небезопасный район.
Имеем минусы
квартира не готова к проживанию
плохой район
плохой этаж
плохая планировка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Имеем минусы
квартира не готова к проживанию
плохой район
плохой этаж
плохая планировка.

приходите вы в автосалон говорите хочу машину за 20куе вам показывают китайца, делаете вывод если мерсы за 20куе не продаются значит за 20куе машин нет вообще никаких. Занавес.

если бы была квартира с ремонтом вы бы сказали обои и плитка не того цвета надо всё выбрасывать и переделывать)

"плохой район и этаж" это уже личные предпочтения, если негде жить любой район и этаж лучше скамейки в парке. Просто ваши ожидания выше финансовых возможностей, к рынку недвижимости их сопоставление никакого отношения не имеет.

Есть новострои от 40куе (оранж) а в старом фонде бывает и того дешевле. Что ненамного дороже крупных обл.центров и примерно соответствует рынку.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:02

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Имеем минусы
квартира не готова к проживанию
плохой район
плохой этаж
плохая планировка.

приходите вы в автосалон говорите хочу машину за 20куе вам показывают китайца, делаете вывод если мерсы за 20куе не продаются значит за 20куе машине нет вообще никаких.

плохой район и этаж это уже личные предпочтения, если негде жить любой район и этаж лучше скамейки в парке. Просто ваши ожидания выше финансовых возможностей, к рынку недвижимости их сопоставление никакого отношения не имеет. Есть новострои от 40куе (оранж) а в старом фонде бывает и того дешевле. Что ненамного дороже крупных обл.центров и примерно соответствует рынку.

Ну Вам же не продают в салоне автомобиль без двигателя, который потом надо будет искать и докупать за 30% от стоимости самого автомобиля.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:02

  BIGor написав:За 12 куе сделать ремонт на 52 метрах реально что-бы уложится в 60 куе?

12куе даже на материалы эконом класса может не хватить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:05

  UA написав:
  BIGor написав:За 12 куе сделать ремонт на 52 метрах реально что-бы уложится в 60 куе?

12куе даже на материалы эконом класса может не хватить.

Если вы про эконом,то с головой. Гипсы по 110 грн/мешок, ламинат и плитка от 150 грн/метр. Работа дорого.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну Вам же не продают в салоне автомобиль без двигателя, который потом надо будет искать и докупать за 30% от стоимости самого автомобиля.
играть в игру "угадай ваш вкус" с ремонтом никто не будет, вложить 12куе чтобы покупатель крутил носом что он хочет всё совсем по другому дураков нет.

Рынок не крутится вокруг вашей хотелки. Одному достаточно ремонта за 6куе другому подавай пшонка стайл. Как продавцу всем угодить? Ему нужно продать квартиру побыстрее, а не ждать 5 лет единственного покупателя кто заценит дизайн и качество материалов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:18

  Hotab написав:
  UA написав:
  BIGor написав:За 12 куе сделать ремонт на 52 метрах реально что-бы уложится в 60 куе?

12куе даже на материалы эконом класса может не хватить.

Если вы про эконом,то с головой. Гипсы по 110 грн/мешок, ламинат и плитка от 150 грн/метр. Работа дорого.

Когда я говорю ремонт имею ввиду весь ремонт с... так чтобы жить и не докупать, не доделывать.
С держателем туалетной бумаги, мусорным ведром и редукторами на водопровод..
Востаннє редагувалось UA в Нед 27 чер, 2021 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:19

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Ну Вам же не продают в салоне автомобиль без двигателя, который потом надо будет искать и докупать за 30% от стоимости самого автомобиля.
играть в игру "угадай ваш вкус" с ремонтом никто не будет, вложить 12куе чтобы покупатель крутил носом что он хочет всё совсем по другому дураков нет.

Рынок не крутится вокруг вашей хотелки. Одному достаточно ремонта за 6куе другому подавай пшонка стайл. Как продавцу всем угодить? Ему нужно продать квартиру побыстрее, а не ждать 5 лет единственного покупателя кто заценит дизайн и качество материалов.

Причем здесь вкус, я же спросил о 2-к квартире за 60куе. Вы скинули квартиру не готовую к проживанию за 48 куе куда нужно вкинуть еще минимум 20 куе. Даже если абстрагироваться от неудачной планировки и плохого района - не укладываемся в 60 куе за 2-к.
BIGor
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