покажите расчёт что нужно именно 20куе. и то что вы хотите получить на выходе. Может 20 куе вам и не хватит.
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Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
покажите расчёт что нужно именно 20куе. и то что вы хотите получить на выходе. Может 20 куе вам и не хватит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22
Когда мы говорим про ремонт, мы подразумеваем не только внутренную отделку, а и элементы интерьера, оборудование, сантехнику, новую мебель, кухню со всеми примочками и т.д. Ведь не повезешь же в новую современную квартиру проваленный бабушкин диван и провоняный старый холодильник. Так вот, чтоб вьехать во все качественное, новое и современное обходится в районе штуки за метр. Себестоимость для компании, которая делает ремонт, в среднем порядка $600 за метр. Есть и дороже. А кто-то вьезжает в голый кирпич с одной раскладухой и старым унитазом и потом распускает мифы про "дешевый ремонт".
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:25
Да расчетов тут никто не покажет, Интергал делает ремонты в своих комплексах по около 500 долл/м2. Самому может можно дешевле сделать, если брать акционное и без плинтусов скрытого монтажа.
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
компания содержит снабженцев, офис-менеджеров, маркетологов, директоров, кто им платит зарплату? кто им оплачивает аренду помещений?
тот кто заказывает ремонты. Если вы хотите сервис, под ключ, заплатили по 600уе и забыли. А если бюджет ограничен надо самому учиться штукатурить и класть ламинат (высшей математики в этом нет) .
Вижу только одну проблему, человек с 60куе хочет прыгнуть в более дорогой сегмент. Слишком много его не устраивает в том сегменте где его котлете рады.
Проконсультируйтесь с прорабами, вам все назовут разные цены, потому что аппетиты у всех очень разные. Есть такая проблема, бесплатно работать никто не хочет и 60куе мало чтобы удовлетворить все хотелки, включая застройщика, продавца, Равшана/Джамшута и вашу. Найдите кто вам сделает ремонт бесплатно и проблема решена!
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 21:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:40
Палехче с обвинениями в свистиже.
Зилоу или трулией пользоваться умеешь? В разведцентре научили?
Юг Бруклина, на трулии белый крайм, приличные паблик скул. Черных очень мало - белые %% 60, китайцы, арабы. Рядом океанские пляжи, Белт, трейны. Да, до Манхеттена далековато, но кому он нужен сейчас-то?
Иди проверь.
Не новострой, но зато кирпичный, а не деревянный.
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:41
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:44
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:48
Сумму денег помножите.
ПС. В отдельных случаях нужно множить на 7 или 10.
От личности подсчитывающего зависит
Додано: Нед 27 чер, 2021 21:52
vitaliian, много ремонтов уже сдалали?
Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты?
Это если еще не будет влета и переделок.
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