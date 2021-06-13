Додано: Нед 27 чер, 2021 21:30

Libo написав: Себестоимость для компании, которая делает ремонт, в среднем порядка $600 за метр. Себестоимость для компании, которая делает ремонт, в среднем порядка $600 за метр.

BIGor написав: vitaliian написав: BIGor написав: вкинуть еще минимум 20 куе вкинуть еще минимум 20 куе покажите расчёт что нужно именно 20куе. и то что вы хотите получить на выходе. Может 20 куе вам и не хватит. покажите расчёт что нужно именно 20куе. и то что вы хотите получить на выходе. Может 20 куе вам и не хватит.

Да расчетов тут никто не покажет, Интергал делает ремонты в своих комплексах по около 500 долл/м2. Самому может можно дешевле сделать, если брать акционное и без плинтусов скрытого монтажа. Да расчетов тут никто не покажет, Интергал делает ремонты в своих комплексах по около 500 долл/м2. Самому может можно дешевле сделать, если брать акционное и без плинтусов скрытого монтажа.

компания содержит снабженцев, офис-менеджеров, маркетологов, директоров, кто им платит зарплату? кто им оплачивает аренду помещений?тот кто заказывает ремонты. Если вы хотите сервис, под ключ, заплатили по 600уе и забыли. А если бюджет ограничен надо самому учиться штукатурить и класть ламинат (высшей математики в этом нет) .Вижу только одну проблему, человек с 60куе хочет прыгнуть в более дорогой сегмент. Слишком много его не устраивает в том сегменте где его котлете рады.Проконсультируйтесь с прорабами, вам все назовут разные цены, потому что аппетиты у всех очень разные. Есть такая проблема, бесплатно работать никто не хочет и 60куе мало чтобы удовлетворить все хотелки, включая застройщика, продавца, Равшана/Джамшута и вашу. Найдите кто вам сделает ремонт бесплатно и проблема решена!