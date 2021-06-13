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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7756775777587759

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:вкинуть еще минимум 20 куе
покажите расчёт что нужно именно 20куе. и то что вы хотите получить на выходе. Может 20 куе вам и не хватит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:22

  UA написав:
  BIGor написав:За 12 куе сделать ремонт на 52 метрах реально что-бы уложится в 60 куе?

12куе даже на материалы эконом класса может не хватить.


Когда мы говорим про ремонт, мы подразумеваем не только внутренную отделку, а и элементы интерьера, оборудование, сантехнику, новую мебель, кухню со всеми примочками и т.д. Ведь не повезешь же в новую современную квартиру проваленный бабушкин диван и провоняный старый холодильник. Так вот, чтоб вьехать во все качественное, новое и современное обходится в районе штуки за метр. Себестоимость для компании, которая делает ремонт, в среднем порядка $600 за метр. Есть и дороже. А кто-то вьезжает в голый кирпич с одной раскладухой и старым унитазом и потом распускает мифы про "дешевый ремонт". 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:25

  vitaliian написав:
  BIGor написав:вкинуть еще минимум 20 куе
покажите расчёт что нужно именно 20куе. и то что вы хотите получить на выходе. Может 20 куе вам и не хватит.

Да расчетов тут никто не покажет, Интергал делает ремонты в своих комплексах по около 500 долл/м2. Самому может можно дешевле сделать, если брать акционное и без плинтусов скрытого монтажа.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Себестоимость для компании, которая делает ремонт, в среднем порядка $600 за метр.
компания содержит снабженцев, офис-менеджеров, маркетологов, директоров, кто им платит зарплату? кто им оплачивает аренду помещений?
тот кто заказывает ремонты. Если вы хотите сервис, под ключ, заплатили по 600уе и забыли. А если бюджет ограничен надо самому учиться штукатурить и класть ламинат (высшей математики в этом нет) .

Вижу только одну проблему, человек с 60куе хочет прыгнуть в более дорогой сегмент. Слишком много его не устраивает в том сегменте где его котлете рады.

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:вкинуть еще минимум 20 куе
покажите расчёт что нужно именно 20куе. и то что вы хотите получить на выходе. Может 20 куе вам и не хватит.

Да расчетов тут никто не покажет, Интергал делает ремонты в своих комплексах по около 500 долл/м2. Самому может можно дешевле сделать, если брать акционное и без плинтусов скрытого монтажа.

Проконсультируйтесь с прорабами, вам все назовут разные цены, потому что аппетиты у всех очень разные. Есть такая проблема, бесплатно работать никто не хочет и 60куе мало чтобы удовлетворить все хотелки, включая застройщика, продавца, Равшана/Джамшута и вашу. Найдите кто вам сделает ремонт бесплатно и проблема решена!
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 21:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:40

  Libo написав:
  rjkz написав:Ручаюсь.
Не новострой (это космос космический), но вполне неплохой по НЙ меркам дом.
275 к уже была продажа, сейчас будет выставляться еще одна за 310. Причем, обе с окнами на ухоженный бэкярд, что для НЙ вообще редкая редкость. :lol:
Ремонт,конечно, надо делать. Инфа из первых рук.


Не свисти. Это может быть в черном гетто на выселках, но и то мало правдоподобно.
В целом нормальное жилье, аналогичесное киевскому новострою, 2 bedrooms, около 100 кв.м купить в околоцентральных районах Нью-Йорка можно в районе лимона. Даже сейчас.
Представляю не самый лучший район Хобокен. 30 минут до центра. Там цены умеренные. Как у нас Отрадный или Нивки. Популярен среди японцев. Американцы там не очень. Не самый лучший, но и не самый худший. Поэтому и цены там очень умеренные всегда. :?
https://www.providentlegacyres.com/resu ... DMQAvD_BwE


Палехче с обвинениями в свистиже.
Зилоу или трулией пользоваться умеешь? В разведцентре научили?
Юг Бруклина, на трулии белый крайм, приличные паблик скул. Черных очень мало - белые %% 60, китайцы, арабы. Рядом океанские пляжи, Белт, трейны. Да, до Манхеттена далековато, но кому он нужен сейчас-то?
Иди проверь.
Не новострой, но зато кирпичный, а не деревянный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:41

  vitaliian написав:а какая проблема открыть сайт эпицентра и самому всё посчитать?

Не забудьте помножить полученную сумму на 3 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:44

  UA написав:
  vitaliian написав:а какая проблема открыть сайт эпицентра и самому всё посчитать?

Не забудьте помножить полученную сумму на 3 :mrgreen:

например площадь квартиры 50м2 получается ламината надо купить 150м2 или 3 унитаза вместо одного?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:48

  vitaliian написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:а какая проблема открыть сайт эпицентра и самому всё посчитать?

Не забудьте помножить полученную сумму на 3 :mrgreen:

например площадь квартиры 50м2 получается ламината надо купить 150м2 или 3 унитаза вместо одного?

Сумму денег помножите.
ПС. В отдельных случаях нужно множить на 7 или 10.
От личности подсчитывающего зависит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 21:52

vitaliian, много ремонтов уже сдалали?
Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты?
Это если еще не будет влета и переделок.
rjkz
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