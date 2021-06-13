Додано: Нед 27 чер, 2021 23:22

vitaliian написав: rjkz написав: vitaliian, много ремонтов уже сдалали?

Это если еще не будет влета и переделок. , много ремонтов уже сдалали?Это если еще не будет влета и переделок.

своими руками два. Ошибался в кол-ве гипсокартона (специально купил лишнего. Если бы купил меньше пришлось бы снова нанимать машину), сухим смесям, монтажной пене, клея, краске, саморезам, кисточкам валикам и прочей мелочи (это всё докупал). В количестве отопительных котлов, батарей, душевых кабин, смесителей, сифонов, вытяжек, светильников, розеток, выключателей, умывальников, унитазов, межкомнатных дверей, подоконников, каризов, напольного покрытия ошибок не было (сколько купил столько и ушло). Странно если у вас иначе. airmax78 написав: Будут 100% Будут 100% ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.

rjkz написав: Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты? Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты? а если нет других вариантов что остаётся? либо 200 раз всё пересчитать либо сесть и плакать. своими руками два. Ошибался в кол-ве гипсокартона (специально купил лишнего. Если бы купил меньше пришлось бы снова нанимать машину), сухим смесям, монтажной пене, клея, краске, саморезам, кисточкам валикам и прочей мелочи (это всё докупал). В количестве отопительных котлов, батарей, душевых кабин, смесителей, сифонов, вытяжек, светильников, розеток, выключателей, умывальников, унитазов, межкомнатных дверей, подоконников, каризов, напольного покрытия ошибок не было (сколько купил столько и ушло). Странно если у вас иначе.ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.а если нет других вариантов что остаётся? либо 200 раз всё пересчитать либо сесть и плакать.

Ну, поздравляю.То, что я делал своими руками,тоже все нормально было, но там где приходилось брать непроверенных людей... И это при всем моем опыте и связях.И чем больше ремонтов, ткм выше вероятность влета. И все сам невозможно сделать, да и смысла нет - профессионал сделает быстрей и качественней. Вопрос, чтобы это было так. А если сделали работу люди, которые раз в полгода меняют симку, а потом это все пойдет к бениной маме...Я уж не говорю, что как-то не было воды и ребята оставили открытый кран...потом дали воду...а я был на морях...пока прораб с Троещины с ключом доехал и перекрыл немного подтопило соседей. Благо там тогда еще страдать было нечему. А если нет?Поэтому, влеты очень вероятны и никто от них не застрахован.