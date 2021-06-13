Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:vitaliian, много ремонтов уже сдалали? Это если еще не будет влета и переделок.
своими руками два. Ошибался в кол-ве гипсокартона (специально купил лишнего. Если бы купил меньше пришлось бы снова нанимать машину), сухим смесям, монтажной пене, клея, краске, саморезам, кисточкам валикам и прочей мелочи (это всё докупал). В количестве отопительных котлов, батарей, душевых кабин, смесителей, сифонов, вытяжек, светильников, розеток, выключателей, умывальников, унитазов, межкомнатных дверей, подоконников, каризов, напольного покрытия ошибок не было (сколько купил столько и ушло). Странно если у вас иначе.
airmax78 написав:Будут 100%
ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.
rjkz написав:Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты?
а если нет других вариантов что остаётся? либо 200 раз всё пересчитать либо сесть и плакать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 22:34, всього редагувалось 2 разів.
Libo написав:Еще столько же вложить и обустроить, получится сотка. Если взять за 60 в старом фонде как переходное жилье, то как правило они убитые, а во-вторых надо с первого дня начинать копить на новое - комфортное, современное жилье 21-го века. В старом фонде доживают со своими клопами и кошками старики, люмпен, нарики, невдахи. Если и живет там нормальная молодежь, то мастит лыжи свалить оттуда при первой же возможности. Это тренд.
То, что ты написал, может, и рационально, но тогда бы молодежь массово не ездила на утопленниках и затоталенных корытах из-за рубежа. Не может уживаться в одном теле необузданное чистоплюйство и бесшабашный пофигизм.
"Мода" на новое жилье - изобретение строительных креаклов. Начинание, конечно, полезное, но заражает далеко не каждого...
airmax78 написав:Паника заставляет людей делать страшные глупости. Надо пользоваться. Уже понятно, что если не 100%, то 70% точно вернутся в офисы. А там и 100%. Мы с 1.09 как дети в школу. Закончилась вольная жизсть.
Максим, как обычно, со "знанием" дела говорит. Между тем, даже в некогда благополучном СФ в офисном сегменте унынье и печаль...
rjkz написав:vitaliian, много ремонтов уже сдалали? Это если еще не будет влета и переделок.
своими руками два. Ошибался в кол-ве гипсокартона (специально купил лишнего. Если бы купил меньше пришлось бы снова нанимать машину), сухим смесям, монтажной пене, клея, краске, саморезам, кисточкам валикам и прочей мелочи (это всё докупал). В количестве отопительных котлов, батарей, душевых кабин, смесителей, сифонов, вытяжек, светильников, розеток, выключателей, умывальников, унитазов, межкомнатных дверей, подоконников, каризов, напольного покрытия ошибок не было (сколько купил столько и ушло). Странно если у вас иначе.
airmax78 написав:Будут 100%
ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.
rjkz написав:Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты?
а если нет других вариантов что остаётся? либо 200 раз всё пересчитать либо сесть и плакать.
Ну, поздравляю. То, что я делал своими руками,тоже все нормально было, но там где приходилось брать непроверенных людей... И это при всем моем опыте и связях. И чем больше ремонтов, ткм выше вероятность влета. И все сам невозможно сделать, да и смысла нет - профессионал сделает быстрей и качественней. Вопрос, чтобы это было так. А если сделали работу люди, которые раз в полгода меняют симку, а потом это все пойдет к бениной маме... Я уж не говорю, что как-то не было воды и ребята оставили открытый кран...потом дали воду...а я был на морях...пока прораб с Троещины с ключом доехал и перекрыл немного подтопило соседей. Благо там тогда еще страдать было нечему. А если нет? Поэтому, влеты очень вероятны и никто от них не застрахован.
ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.
Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.