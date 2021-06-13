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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7758775977607761>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:06

  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Как они потом это все будут продавать - ума не приложу. Генерация новой волны неликвида.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:08

  rjkz написав:vitaliian, много ремонтов уже сдалали?
Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты?
Это если еще не будет влета и переделок.

Будут 100%
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:21

  rjkz написав:vitaliian, много ремонтов уже сдалали?
Это если еще не будет влета и переделок.

своими руками два. Ошибался в кол-ве гипсокартона (специально купил лишнего. Если бы купил меньше пришлось бы снова нанимать машину), сухим смесям, монтажной пене, клея, краске, саморезам, кисточкам валикам и прочей мелочи (это всё докупал). В количестве отопительных котлов, батарей, душевых кабин, смесителей, сифонов, вытяжек, светильников, розеток, выключателей, умывальников, унитазов, межкомнатных дверей, подоконников, каризов, напольного покрытия ошибок не было (сколько купил столько и ушло). Странно если у вас иначе.
  airmax78 написав:Будут 100%
ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.
  rjkz написав:Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты?
а если нет других вариантов что остаётся? либо 200 раз всё пересчитать либо сесть и плакать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 27 чер, 2021 22:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:29

  Libo написав:Еще столько же вложить и обустроить, получится сотка. Если взять за 60 в старом фонде как переходное жилье, то как правило они убитые, а во-вторых надо с первого дня начинать копить на новое - комфортное, современное жилье 21-го века. В старом фонде доживают со своими клопами и кошками старики, люмпен, нарики, невдахи. Если и живет там нормальная молодежь, то мастит лыжи свалить оттуда при первой же возможности. Это тренд. 8)


То, что ты написал, может, и рационально, но тогда бы молодежь массово не ездила на утопленниках и затоталенных корытах из-за рубежа. Не может уживаться в одном теле необузданное чистоплюйство и бесшабашный пофигизм.

"Мода" на новое жилье - изобретение строительных креаклов. Начинание, конечно, полезное, но заражает далеко не каждого...
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:34

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Как они потом это все будут продавать - ума не приложу. Генерация новой волны неликвида.

заколоченные окна?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:38

  airmax78 написав:Паника заставляет людей делать страшные глупости. Надо пользоваться. Уже понятно, что если не 100%, то 70% точно вернутся в офисы. А там и 100%. Мы с 1.09 как дети в школу. Закончилась вольная жизсть.


Максим, как обычно, со "знанием" дела говорит. Между тем, даже в некогда благополучном СФ в офисном сегменте унынье и печаль...

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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:50

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Как они потом это все будут продавать - ума не приложу. Генерация новой волны неликвида.

заколоченные окна?

посмотрите сколько в пригородах других столиц проживает.
а у нас из-за любви к родному селу конечно будут заколоченные окна.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 22:56

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Как они потом это все будут продавать - ума не приложу. Генерация новой волны неликвида.

заколоченные окна?

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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 23:22

  vitaliian написав:
  rjkz написав:vitaliian, много ремонтов уже сдалали?
Это если еще не будет влета и переделок.

своими руками два. Ошибался в кол-ве гипсокартона (специально купил лишнего. Если бы купил меньше пришлось бы снова нанимать машину), сухим смесям, монтажной пене, клея, краске, саморезам, кисточкам валикам и прочей мелочи (это всё докупал). В количестве отопительных котлов, батарей, душевых кабин, смесителей, сифонов, вытяжек, светильников, розеток, выключателей, умывальников, унитазов, межкомнатных дверей, подоконников, каризов, напольного покрытия ошибок не было (сколько купил столько и ушло). Странно если у вас иначе.
  airmax78 написав:Будут 100%
ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.
  rjkz написав:Можете посчитать ВСЕ сопктствующие материалы, работы и затраты?
а если нет других вариантов что остаётся? либо 200 раз всё пересчитать либо сесть и плакать.


Ну, поздравляю.
То, что я делал своими руками,тоже все нормально было, но там где приходилось брать непроверенных людей... И это при всем моем опыте и связях.
И чем больше ремонтов, ткм выше вероятность влета. И все сам невозможно сделать, да и смысла нет - профессионал сделает быстрей и качественней. Вопрос, чтобы это было так. А если сделали работу люди, которые раз в полгода меняют симку, а потом это все пойдет к бениной маме...
Я уж не говорю, что как-то не было воды и ребята оставили открытый кран...потом дали воду...а я был на морях...пока прораб с Троещины с ключом доехал и перекрыл немного подтопило соседей. Благо там тогда еще страдать было нечему. А если нет?
Поэтому, влеты очень вероятны и никто от них не застрахован.
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 23:23

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Будут 100%
ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.

Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.
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