Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.
Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз. Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год. А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов. Или рабочие решат сэкономить грунт...
airmax78 написав:Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.
В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз. Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год. А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов. Или рабочие решат сэкономить грунт...
Выходные, Прохожий уже спит, поэтому пооффтопим. Может кому-то, кто делает ремонт будет полезен этот горький опыт. Ситуация почти 1 в 1. Только стяжка уже была. Постучали ее - нормальная. Но чтобы выровнить уровень чистового пола во всей квартире, под паркет надо было доливать. Все осложнялось тем, что в квартире внутрипольные конвекторы. Пришли мои знакомые - великие паркетчики, якобы выполняющие заказы по всей Европе. Говорят: нальем самовыравнивающуюся смесь и будет збс. Но надо чтобы твой прораб выставил все конвекторы в уровень. Нет вопросов. Мой прораб выставляет все конвекторы по всей квартире в уровень. 0 найден. Толщина финишного покрытия известна. Дополнительно по периметру комнат сверху ограничителем является закладная под плинтус скрытого монтажа. Пришли. Говорят пусть теперь твой прораб зальет вокруг конвенкторов - мы этим заниматься не будем. Вот тут бы мне их и послать нах. Но... знакомые же, заказы по всей Европе... ОК, мой прораб заливает вокрук конвектором. Ну что, придите, сцки, выставьте маяки и залейте. Привозят эти перцы материал. Попутно пихают куев моему прорабу за то что в конвекторы залилось немного раствора. Начали заливать. Через день звонят мне: пляяя, грят, че-то мы не рассчитали. Не долили 6 мм. Мы тебе фанеру под паркет положим. Пришел мой прораб, померял все. Ямы, недолив до 1 см местами. Спрашиваю а где маяки? А нах? Это же самовыравнивающаяся смесь. И вот тут бы мне их точно послать нах. Но деньги то заплачены, плюс уже ищем с ними паркет. Решаем доливать. Неделя улетает на высыхание стяжки. Говорю - надо выставлять маяки. А, ну ОК. Прихожу через 2 дня. Дозалили. Приходит мой прораб - говорит, ямы и бугры. Говорит я это переделывать за ними не буду. Вопрос: как так? Ответ: пдрсы в качестве маяков натянули шнур из угла в угол. Шнур намок, растянулся, провис.... Начинаю понимать, что дальше мы с ними не едем. Но они настойчивые, грят, все будет збс. Мы отшлифуем. ОК. Неделю шлифуют. Результат... та же х-ня. Выгоняю их. Больше хороших знакомых у меня нет. Прораб говорит - надо все нах сбивать и делать заново. Пляяяя.. ну как же так? Та не, говорю, наверняка можно исправить. Вызываю технолога из Вудхарта. Он мне дает какого-то своего мастера. Тот приходит все снова перемеряет. Говорит доливать до 5 мм. Доливаем. Теряем еще неделю. Снова ямы и бугры. Шлифуем. Еще неделю. Уходит. В итоге после установки алюминиевого профиля под плинтус становится очевидно, что стяжка кривая. Теперь уже прораб начинает шлифовать своими силами. Шлифовали шлифовали и в итоге в самой большой комнате взяли отбойный молоток и нах все что заливали - демонтировали. Заливаем одну комнату по новой. Сколько уже потратил на эту й**аную стяжку - не хочу даже считать.
rjkz написав:И все сам невозможно сделать, да и смысла нет - профессионал сделает быстрей и качественней.
я сам всё не делал, мокрые точки, работы по газу, кондиционеру, э/проводке, алмазное сверление - нанимал. Помещения были со стяжкой которая меня устроила, когда дом дал усадку появились трещины на потолочном гипсокартоне. Сейчас современные материалы такие, что ремонт может делать даже ребёнок. Но вырастают и требования к точности замеров. 80% пройопов из-за неточных замеров, остальное - несоблюдение технологий. Раньше (а в срубах и сейчас) пол был деревянный, шлифуешь те доски сколько угодно, хочешь руками, хочешь простейшим электроинструментом. А бетон уже так не пошлифуешь... алмазом дорого, шумно, пыльно.
rjkz написав:Я уж не говорю, что как-то не было воды и ребята оставили открытый кран...потом дали воду...
этот случай не имеет отношения к ремонту. Безответственность.
rjkz написав:И кстати, не хватило пены - так брал ящик на одной конторе, а за одним баллоном в Ёп ехать. Это в два раза дороже. Плюс время и бенз. Где-то что-то купил, но не совсем то, что надо, опять Ёп. Где-то что-то купил, но забыл и купил второй раз. Заказываешь имногда весь обхем и доставка бесплатная. Не хватило немного и за доставку берут дороже, чем то, что довозят. Эти мелочи на всем выливаются в приличные суммы.
абсолютно всё тоже самое, кисточки, валики, скотч, клей, краска, пена.. я в эпицентр ездил как на работу. Можно всего купить с большим запасом, а потом лишнее вернуть. От их доставки вообще отказался потому что сидишь как дурак на объекте и ждёшь полдня. А бывает что то не довозят.
rjkz написав:.а я был на морях...пока прораб с Троещины с ключом доехал и перекрыл немного подтопило соседей.
вы олигарх. Ремонт за короткий период вытягивет тонны денег помимо физических и умственных сил, я бы не смог в этот момент спокойно где-то отдыхать, всё равно думал бы про ремонт, как лучше сделать и тд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 чер, 2021 06:17, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:А пример что Вы навели - население Франции 67 млн., Германии - 83 млн., Испании - 46 млн., Великобритании - 66 млн. И тут Украина со своими реальными 30 млн...
делите их агломерации на 2 или 3, какая проблема.
BIGor написав:Демография и нехватка рабочих мест дает о себе знать.
Рабочих мест больше там, где выше концентрация населения. Это и рынок сбыта и рабочая сила для производства. Просто нету другого пути - в сёла или в пещеры возврата не будет ни при какой демографии. А Киев еще 3-5 млн желающих не разместит, и так концентрация транспорта такая, никуда проехать нельзя.