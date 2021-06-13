RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7758775977607761

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 102
1. Зросли більш, як на 15%
19%
19
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
11
4. Зросли менш, ніж на 5%
4%
4
5. Приблизно ті самі
38%
39
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
7%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
17
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 23:59

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Будут 100%
ЖЁСТКИХ НЕ БЫЛО. в пределах 500 грн было. Сифоны не подошли, такое.

Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.


В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт... :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11852
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5923 раз.
Подякували: 3066 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 00:48

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Значит и высоких требований к качеству работ не было. У меня, кстати, самое грандиозное попадалово именно с хорошими знакомыми (больше нет). Пдрсы налили мне стяжку с которой я до сих пор мудохаюсь. Не послушал прораба, предложившего ее сразу нах убрать и переделать. Потерял уже с ней штуцер баксов и 1.5 месяца простоя.


В арендной квартире сделали мои знакомые именно стяжку с плавным переходом 5 мм по всей квартире. Потом другие люди залили это высокопрочной нивелирмассой...получились бугры по 2 см. Шлифмашина с алмазами это не брала, кое-что срезали болгаркой, но все равно пришлось лить сверху еще раз.
Влет на деньги, время и качество. Прораб со следующего объекта удержал с них 400 баксов, но около 1200 в целом потеряно. И время. 2008 год.
А бывают пройопы с подготовкой основания.Это не у меня. Массу залили, а она подрывает верхний слой стяжки и отваливается пластами. И это еще хорошо если не успели положить напольное покрытие, я такое тоже бывает. Причем и у супер-пупер профессионалов.
Или рабочие решат сэкономить грунт... :mrgreen:

Выходные, Прохожий уже спит, поэтому пооффтопим. Может кому-то, кто делает ремонт будет полезен этот горький опыт. Ситуация почти 1 в 1. Только стяжка уже была. Постучали ее - нормальная. Но чтобы выровнить уровень чистового пола во всей квартире, под паркет надо было доливать. Все осложнялось тем, что в квартире внутрипольные конвекторы. Пришли мои знакомые - великие паркетчики, якобы выполняющие заказы по всей Европе. Говорят: нальем самовыравнивающуюся смесь и будет збс. Но надо чтобы твой прораб выставил все конвекторы в уровень. Нет вопросов. Мой прораб выставляет все конвекторы по всей квартире в уровень. 0 найден. Толщина финишного покрытия известна. Дополнительно по периметру комнат сверху ограничителем является закладная под плинтус скрытого монтажа. Пришли. Говорят пусть теперь твой прораб зальет вокруг конвенкторов - мы этим заниматься не будем. Вот тут бы мне их и послать нах. Но... знакомые же, заказы по всей Европе...
ОК, мой прораб заливает вокруг конвекторов. Ну что, придите, сцки, выставьте маяки и залейте. Привозят эти перцы материал. Попутно пихают куев моему прорабу за то что в конвекторы залилось немного раствора. Начали заливать. Через день звонят мне: пляяя, грят, че-то мы не рассчитали. Не долили 6 мм. Мы тебе фанеру под паркет положим. Пришел мой прораб, померял все. Ямы, недолив до 1 см местами. Спрашиваю а где маяки? А нах? Это же самовыравнивающаяся смесь. И вот тут бы мне их точно послать нах. Но деньги то заплачены, плюс уже ищем с ними паркет. Решаем доливать. Неделя улетает на высыхание стяжки. Говорю - надо выставлять маяки. А, ну ОК. Прихожу через 2 дня. Дозалили. Приходит мой прораб - говорит, ямы и бугры. Говорит я это переделывать за ними не буду. Вопрос: как так? Ответ: пдрсы в качестве маяков натянули шнур из угла в угол. Шнур намок, растянулся, провис....
Начинаю понимать, что дальше мы с ними не едем. Но они настойчивые, грят, все будет збс. Мы отшлифуем. ОК. Неделю шлифуют. Результат... та же х-ня.
Выгоняю их. Больше хороших знакомых у меня нет.
Прораб говорит - надо все нах сбивать и делать заново. Пляяяя.. ну как же так? Та не, говорю, наверняка можно исправить. Вызываю технолога из Вудхарта. Он мне дает какого-то своего мастера. Тот приходит все снова перемеряет. Говорит доливать до 5 мм. Доливаем. Теряем еще неделю. Снова ямы и бугры. Шлифуем. Еще неделю. Уходит. В итоге после установки алюминиевого профиля под плинтус становится очевидно, что стяжка кривая. Теперь уже прораб начинает шлифовать своими силами. Шлифовали шлифовали и в итоге в самой большой комнате взяли отбойный молоток и нах все что заливали - демонтировали. Заливаем одну комнату по новой. Сколько уже потратил на эту й**аную стяжку - не хочу даже считать.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 28 чер, 2021 06:38, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 39010
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4726 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 05:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:И все сам невозможно сделать, да и смысла нет - профессионал сделает быстрей и качественней.
я сам всё не делал, мокрые точки, работы по газу, кондиционеру, э/проводке, алмазное сверление - нанимал. Помещения были со стяжкой которая меня устроила, когда дом дал усадку появились трещины на потолочном гипсокартоне. Сейчас современные материалы такие, что ремонт может делать даже ребёнок. Но вырастают и требования к точности замеров. 80% пройопов из-за неточных замеров, остальное - несоблюдение технологий. Раньше (а в срубах и сейчас) пол был деревянный, шлифуешь те доски сколько угодно, хочешь руками, хочешь простейшим электроинструментом. А бетон уже так не пошлифуешь... алмазом дорого, шумно, пыльно.
  rjkz написав:Я уж не говорю, что как-то не было воды и ребята оставили открытый кран...потом дали воду...
этот случай не имеет отношения к ремонту. Безответственность.
  rjkz написав:И кстати, не хватило пены - так брал ящик на одной конторе, а за одним баллоном в Ёп ехать. Это в два раза дороже. Плюс время и бенз. Где-то что-то купил, но не совсем то, что надо, опять Ёп. Где-то что-то купил, но забыл и купил второй раз. Заказываешь имногда весь обхем и доставка бесплатная. Не хватило немного и за доставку берут дороже, чем то, что довозят. Эти мелочи на всем выливаются в приличные суммы.
абсолютно всё тоже самое, кисточки, валики, скотч, клей, краска, пена.. я в эпицентр ездил как на работу. Можно всего купить с большим запасом, а потом лишнее вернуть. От их доставки вообще отказался потому что сидишь как дурак на объекте и ждёшь полдня. А бывает что то не довозят.
  rjkz написав:.а я был на морях...пока прораб с Троещины с ключом доехал и перекрыл немного подтопило соседей.
вы олигарх. Ремонт за короткий период вытягивет тонны денег помимо физических и умственных сил, я бы не смог в этот момент спокойно где-то отдыхать, всё равно думал бы про ремонт, как лучше сделать и тд.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 чер, 2021 06:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7632
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 06:16

  vitaliian написав:посмотрите сколько в пригородах других столиц проживает.
а у нас из-за любви к родному селу конечно будут заколоченные окна.
Зображення

Для Киева и его агломерации это 5 млн. максимум. Демография и нехватка рабочих мест дает о себе знать.

А пример что Вы навели - население Франции 67 млн., Германии - 83 млн., Испании - 46 млн., Великобритании - 66 млн. И тут Украина со своими реальными 30 млн...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 19.09.10
Подякував: 843 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 06:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Для Киева и его агломерации это 5 млн. максимум. Демография и нехватка рабочих мест дает о себе знать.
Загуглите когда и в результате чего это явление появилось. Рабочих мест больше там, где выше концентрация населения. Это и рынок сбыта и рабочая сила для производства. Все крупные столицы через это проходили, от хорошей жизни люди не переезжают по 5-14 млн человек поближе к столицам.

У нас просто нету другого пути - в сёла или в пещеры возврата не будет. А Киев еще 5 млн желающих не разместит, концентрация транспорта такая уже никуда проехать без пробок нельзя.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7632
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1408 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 08:17

  Унуноктий написав:В пригороде стройка просто капец, целіми кварталами....

Вот о чем я и говорю. У меня пока в голове не укладывается это массовое строительство с ремонтами по сегодняшним ценам. И если бы это был единичный случай - ок, но районами/кварталами
hume
 
Повідомлень: 7953
З нами з: 27.12.12
Подякував: 858 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7758775977607761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2084, 2085, 2086
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20851 3619843
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 чер, 2021 19:06
airmax78
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
10 22960
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 18:16
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 225735
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.